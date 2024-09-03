https://ria.ru/20240903/vef-1970134349.html

Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО

Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО - РИА Новости, 03.09.2024

Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО

Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:41

2024-09-03T07:41

2024-09-03T10:12

специальная военная операция на украине

республика бурятия

приморский край

амурская область

амурский государственный университет

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась во вторник на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. На выставке все регионы Дальнего Востока представили свои экспозиции. Как передает корреспондент РИА Новости, большинство дальневосточных регионов представили в своих выставочных павильонах различную продукцию, производимую для нужд СВО. Так, в павильоне Республика Бурятия представлены беспилотники самолётного типа "Буря-20" и "Буря-10", противодроновые ружья, а также образец многоцелевого автомобиля-вездехода типа "багги". В павильоне Приморского края представлена широкая номенклатура боевых дронов различного типа, модель проектируемого безэкипажного катера и бронежилеты собственного производства. Амурская область представила модель дрона-камикадзе, а также кровоостанавливающие турникеты, которые для бойцов изготавливают на 3D принтере студенты Амурского государственного университета. Модели разведывательного и ударных дронов представлены в павильоне Забайкалья, а у павильона Сахалинской области выставлены образцы ударного дрона самолетного типа и комбинированного безэкипажного катера, оснащенного двумя FPV-дронами. Еврейская автономная область представила свои разработки в области экипировки бойцов, а также кровоостанавливающие турникеты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/kniga-1970132557.html

https://ria.ru/20240903/bur-6-1970117738.html

республика бурятия

приморский край

амурская область

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республика бурятия, приморский край, амурская область, амурский государственный университет, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)