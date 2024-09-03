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Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 03.09.2024 (обновлено: 10:12 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vef-1970134349.html
Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО
Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО - РИА Новости, 03.09.2024
Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО
Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:41
2024-09-03T10:12
специальная военная операция на украине
республика бурятия
приморский край
амурская область
амурский государственный университет
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась во вторник на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. На выставке все регионы Дальнего Востока представили свои экспозиции. Как передает корреспондент РИА Новости, большинство дальневосточных регионов представили в своих выставочных павильонах различную продукцию, производимую для нужд СВО. Так, в павильоне Республика Бурятия представлены беспилотники самолётного типа "Буря-20" и "Буря-10", противодроновые ружья, а также образец многоцелевого автомобиля-вездехода типа "багги". В павильоне Приморского края представлена широкая номенклатура боевых дронов различного типа, модель проектируемого безэкипажного катера и бронежилеты собственного производства. Амурская область представила модель дрона-камикадзе, а также кровоостанавливающие турникеты, которые для бойцов изготавливают на 3D принтере студенты Амурского государственного университета. Модели разведывательного и ударных дронов представлены в павильоне Забайкалья, а у павильона Сахалинской области выставлены образцы ударного дрона самолетного типа и комбинированного безэкипажного катера, оснащенного двумя FPV-дронами. Еврейская автономная область представила свои разработки в области экипировки бойцов, а также кровоостанавливающие турникеты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/kniga-1970132557.html
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республика бурятия, приморский край, амурская область, амурский государственный университет, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия, Приморский край, Амурская область, Амурский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Регионы ДФО представили на ВЭФ дроны и безэкипажные катера для СВО

На ВЭФ показали дроны, безэкипажные катера и другую продукцию ДФО для СВО

© РИА НовостиВыставка "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме. 3 сентября 2024
Выставка Улица Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Выставка "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме. 3 сентября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и безэкипажные катера, а также другую продукцию для нужд СВО собственного производства представили дальневосточные регионы на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась во вторник на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. На выставке все регионы Дальнего Востока представили свои экспозиции.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии
Вчера, 07:10
Как передает корреспондент РИА Новости, большинство дальневосточных регионов представили в своих выставочных павильонах различную продукцию, производимую для нужд СВО.
Так, в павильоне Республика Бурятия представлены беспилотники самолётного типа "Буря-20" и "Буря-10", противодроновые ружья, а также образец многоцелевого автомобиля-вездехода типа "багги". В павильоне Приморского края представлена широкая номенклатура боевых дронов различного типа, модель проектируемого безэкипажного катера и бронежилеты собственного производства. Амурская область представила модель дрона-камикадзе, а также кровоостанавливающие турникеты, которые для бойцов изготавливают на 3D принтере студенты Амурского государственного университета.
Модели разведывательного и ударных дронов представлены в павильоне Забайкалья, а у павильона Сахалинской области выставлены образцы ударного дрона самолетного типа и комбинированного безэкипажного катера, оснащенного двумя FPV-дронами. Еврейская автономная область представила свои разработки в области экипировки бойцов, а также кровоостанавливающие турникеты.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Разработчик рассказал об испытаниях блиндажа БУР-6
Вчера, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика БурятияПриморский крайАмурская областьАмурский государственный университетДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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