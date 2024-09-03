https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

Исследование выявило рост числа представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ

Исследование выявило рост числа представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024

Исследование выявило рост числа представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ

Число представителей бизнеса, приезжающих на Восточный экономический форум (ВЭФ), выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:05

2024-09-03T04:05

2024-09-03T04:36

владивосток

москва

южно-сахалинск

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число представителей бизнеса, приезжающих на Восточный экономический форум (ВЭФ), выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число представителей финансовых и консалтинговых компаний, больше стало и сотрудников нефтегазовой промышленности, энергетики и ритейла, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Спрос на командировки во Владивосток в период проведения ВЭФ вырос по сравнению с прошлым годом на 18%. Наибольший интерес к форуму проявили сотрудники финансовых и консалтинговых компаний – число их бронирований выросло по сравнению с 2023 годом на 173%. При этом доля бронирований представителей этой индустрии выросла с 23% в 2023 году до 42% в текущем", - рассказали аналитики. По данным "Аэроклуба", на втором месте по числу делегатов оказались представители нефтегазовой промышленности и энергетики – число их командировок во Владивосток в период проведения форума выросло на 169% по сравнению с прошлым годом, а их доля составила 11%, тогда как в 2023 году была всего 5%. "На третьем месте по численности делегаций на форуме оказались представители ритейла – по сравнению с прошлым годом спрос на командировки на ВЭФ этой индустрии вырос на 44%, а доля выросла на 1% и составила 7%", - добавили там. Эксперты отметили рост спроса на перелеты в дни форума бизнес-классом на 71%. Отмечается, что четверть делегатов добираются на ВЭФ в повышенном классе комфорта. "Средняя стоимость бизнес-класса подорожала к прошлому году лишь на 8% и составила 264 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Эконом-класс подорожал на треть и в среднем обходился делегатам в 43 тысячи рублей за перелет в одну сторону", - говорится в исследовании. Наибольшее число делегатов отправилось на форум из Москвы (доля 67%), Южно-Сахалинска (5%), Хабаровска (4%), Красноярска (4%), Благовещенска (4%), Новосибирска (4%), Санкт-Петербурга (3%), Иркутска (3%), Нижнего Новгорода (2%) и Петропавловска-Камчатского (1%), сообщили в "Аэроклубе". При этом отмечается, что зарубежные делегации преимущественно состоят из представителей бизнеса из Китая. Аналитики также выяснили, что большая часть делегатов – 35% – выбрали проживание в объектах размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты. Уточняется, что их средняя стоимость выросла за год на 251% и составила 23 тысячи рублей за ночь. "На пятизвездочные отели пришлось 32% всех бронирований. Их средняя стоимость выросла на 99% и составила 320 тысяч рублей за ночь. На отели категории "четыре" и "три звезды" пришлось 16% и 14% ночей соответственно", - заключили в агентстве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-1970115601.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970116045.html

https://ria.ru/20240903/vaktsinatsiya-1970116478.html

владивосток

москва

южно-сахалинск

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владивосток, москва, южно-сахалинск, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)