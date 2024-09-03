https://ria.ru/20240903/ukraina-1970354586.html

На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.09.2024

На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:54

2024-09-03T19:54

2024-09-03T19:54

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях Украины, сообщает во вторник энергокомпания "Укрэнерго". Ранее во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщали, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части ДНР введены экстренные отключения света. "В Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях применены аварийные отключения. Обнародованные ранее графики применения ограничений временно не действуют", - говорится в Telegram-канале компании. По данным "Укрэнерго", аварийные отключения света также введены на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html

https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html

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в мире, украина, укрэнерго, дтэк