https://ria.ru/20240903/ukraina-1970354586.html
На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.09.2024
На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:54
2024-09-03T19:54
2024-09-03T19:54
в мире
украина
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях Украины, сообщает во вторник энергокомпания "Укрэнерго". Ранее во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщали, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части ДНР введены экстренные отключения света. "В Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях применены аварийные отключения. Обнародованные ранее графики применения ограничений временно не действуют", - говорится в Telegram-канале компании. По данным "Укрэнерго", аварийные отключения света также введены на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html
https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, дтэк
В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
На большей части Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
"Укрэнерго": в десяти областях Украины ввели аварийные отключения света