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На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных - РИА Новости, 03.09.2024
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16:49 03.09.2024 (обновлено: 18:00 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970311173.html
На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных
На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных - РИА Новости, 03.09.2024
На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных
На Украине после удара по военному институту связи в Полтаве завели против военных уголовное дело о халатности, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:49
2024-09-03T18:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине после удара по военному институту связи в Полтаве завели против военных уголовное дело о халатности, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. &quot;Удар &lt;…&gt; по Полтаве: ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Сегодня утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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полтава, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных

РБК-Украина: после удара по институту связи в Полтаве завели уголовное дело

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине после удара по военному институту связи в Полтаве завели против военных уголовное дело о халатности, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
«

"Удар <…> по Полтаве: ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

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Сегодня утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве.
Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.
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По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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