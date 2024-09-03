https://ria.ru/20240903/ukraina-1970311173.html

На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных

На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных - РИА Новости, 03.09.2024

На Украине после удара по Полтаве завели дело о халатности военных

На Украине после удара по военному институту связи в Полтаве завели против военных уголовное дело о халатности, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:49

2024-09-03T16:49

2024-09-03T18:00

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине после удара по военному институту связи в Полтаве завели против военных уголовное дело о халатности, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "Удар <…> по Полтаве: ГБР открыло дело относительно халатности военных. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 425 УК", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Сегодня утром украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

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