В Новосибирской области нашли доисторическую пыльцу субтропической катайи
Новосибирские ученые обнаружили ископаемую пыльцу редкого хвойного растения
НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Ученые обнаружили в Новосибирской области ископаемую пыльцу предковых форм очень редкого хвойного растения – катайи, которое сейчас растет только в условиях субтропиков в ряде провинций на юге Китая, сообщает во вторник Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН).
Интересные результаты специалисты лаборатории микропалеонтологии научного института получили, проанализировав ископаемую пыльцу (23-27 миллионов лет назад) из скважины в Карасукском районе Новосибирской области. Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.
"В состав выявленных спорово-пыльцевых спектров входит пыльца, морфологически сходная с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang). Китайцы называют ее "гигантской пандой растительного царства", поскольку до 1950 года она считалась вымершей", - рассказали в ИНГГ СО РАН.
Ученые отмечают, что в настоящее время этот реликт произрастает только в условиях горного влажного субтропического климата в ряде провинций на юге Китая. При этом, в геологическом прошлом ареал распространения катайи был намного шире.
"Сотрудники ИНГГ СО РАН установили, что древесная порода, родственная современной катайе, входила в состав эоценовых, олигоценовых и миоценовых лесных сообществ на юге Западной Сибири. Максимальное развитие в растительных сообществах она получила, по-видимому, в конце позднего олигоцена, возможно, в начале раннего миоцена (от 23 до 27 миллионов лет назад)", - собщили в институте.
Исследователи отмечают, что находки такой пыльцы в палеогеновых и неогеновых отложениях юга Западной Сибири расширяют знания о распространении этой древесной породы в кайнозое, а учитывая, что современная катайя произрастает в условиях влажных субтропиков, это позволяет использовать пыльцу ее предковых форм в качестве климатических индикаторов.