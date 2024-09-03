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В Новосибирской области нашли доисторическую пыльцу субтропической катайи - РИА Новости, 03.09.2024
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10:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/uchenye-1970166850.html
В Новосибирской области нашли доисторическую пыльцу субтропической катайи
В Новосибирской области нашли доисторическую пыльцу субтропической катайи - РИА Новости, 03.09.2024
В Новосибирской области нашли доисторическую пыльцу субтропической катайи
Ученые обнаружили в Новосибирской области ископаемую пыльцу предковых форм очень редкого хвойного растения – катайи, которое сейчас растет только в условиях... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:07
2024-09-03T10:07
космос - риа наука
новосибирская область
китай
западная сибирь
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Ученые обнаружили в Новосибирской области ископаемую пыльцу предковых форм очень редкого хвойного растения – катайи, которое сейчас растет только в условиях субтропиков в ряде провинций на юге Китая, сообщает во вторник Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН). Интересные результаты специалисты лаборатории микропалеонтологии научного института получили, проанализировав ископаемую пыльцу (23-27 миллионов лет назад) из скважины в Карасукском районе Новосибирской области. Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда. "В состав выявленных спорово-пыльцевых спектров входит пыльца, морфологически сходная с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang). Китайцы называют ее "гигантской пандой растительного царства", поскольку до 1950 года она считалась вымершей", - рассказали в ИНГГ СО РАН. Ученые отмечают, что в настоящее время этот реликт произрастает только в условиях горного влажного субтропического климата в ряде провинций на юге Китая. При этом, в геологическом прошлом ареал распространения катайи был намного шире. "Сотрудники ИНГГ СО РАН установили, что древесная порода, родственная современной катайе, входила в состав эоценовых, олигоценовых и миоценовых лесных сообществ на юге Западной Сибири. Максимальное развитие в растительных сообществах она получила, по-видимому, в конце позднего олигоцена, возможно, в начале раннего миоцена (от 23 до 27 миллионов лет назад)", - собщили в институте. Исследователи отмечают, что находки такой пыльцы в палеогеновых и неогеновых отложениях юга Западной Сибири расширяют знания о распространении этой древесной породы в кайнозое, а учитывая, что современная катайя произрастает в условиях влажных субтропиков, это позволяет использовать пыльцу ее предковых форм в качестве климатических индикаторов.
https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html
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космос - риа наука, новосибирская область, китай, западная сибирь, российская академия наук, российский научный фонд
Космос - РИА Наука, Новосибирская область, Китай, Западная Сибирь, Российская академия наук, Российский научный фонд
В Новосибирской области нашли доисторическую пыльцу субтропической катайи

Новосибирские ученые обнаружили ископаемую пыльцу редкого хвойного растения

© ИНГГ СО РАНИскопаемая пыльца предковых форм катайи, обнаруженная учеными в Новосибирской области
Ископаемая пыльца предковых форм катайи, обнаруженная учеными в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© ИНГГ СО РАН
Ископаемая пыльца предковых форм катайи, обнаруженная учеными в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Ученые обнаружили в Новосибирской области ископаемую пыльцу предковых форм очень редкого хвойного растения – катайи, которое сейчас растет только в условиях субтропиков в ряде провинций на юге Китая, сообщает во вторник Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН).
Интересные результаты специалисты лаборатории микропалеонтологии научного института получили, проанализировав ископаемую пыльцу (23-27 миллионов лет назад) из скважины в Карасукском районе Новосибирской области. Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.
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"В состав выявленных спорово-пыльцевых спектров входит пыльца, морфологически сходная с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang). Китайцы называют ее "гигантской пандой растительного царства", поскольку до 1950 года она считалась вымершей", - рассказали в ИНГГ СО РАН.
Ученые отмечают, что в настоящее время этот реликт произрастает только в условиях горного влажного субтропического климата в ряде провинций на юге Китая. При этом, в геологическом прошлом ареал распространения катайи был намного шире.
"Сотрудники ИНГГ СО РАН установили, что древесная порода, родственная современной катайе, входила в состав эоценовых, олигоценовых и миоценовых лесных сообществ на юге Западной Сибири. Максимальное развитие в растительных сообществах она получила, по-видимому, в конце позднего олигоцена, возможно, в начале раннего миоцена (от 23 до 27 миллионов лет назад)", - собщили в институте.
Исследователи отмечают, что находки такой пыльцы в палеогеновых и неогеновых отложениях юга Западной Сибири расширяют знания о распространении этой древесной породы в кайнозое, а учитывая, что современная катайя произрастает в условиях влажных субтропиков, это позволяет использовать пыльцу ее предковых форм в качестве климатических индикаторов.
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