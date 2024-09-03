https://ria.ru/20240903/tekhspetsialnosti-1970097648.html

Количество поступающих на техспециальности увеличилось в столице

Количество поступающих на техспециальности увеличилось в столице - РИА Новости, 03.09.2024

Количество поступающих на техспециальности увеличилось в столице

НИУ МИЭТ, являющийся опорным вузом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", увеличил почти на одну тысячу число мест для поступления на бюджет; в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:15

2024-09-03T09:15

2024-09-03T10:28

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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сн_образование

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. НИУ МИЭТ, являющийся опорным вузом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", увеличил почти на одну тысячу число мест для поступления на бюджет; в этом году подано более 15,7 тыс. заявлений, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики(ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, также Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), с базовой кафедрой на площадке "Печатники" в ОЭЗ "Технополис Москва", расширил на 320 мест набор на инженерные специальности.НИУ МИЭТ является образовательным, научным и инновационным центром в сфере электроники и ИТ. Его выпускники становятся основными кадрами и научным потенциалом российских компаний по выпуску электроники. Кроме того, университет – координатор Ассоциации вузов, которые готовят специалистов для разработки электронной компонентной базы. В этом году выпускниками университета стали более 1,3 тысячи человек."С каждым годом увеличивается количество бюджетных мест потехническим направлениям подготовки для решения кадрового вопроса в промышленности. С начала этого года компании микроэлектроники создали более 740 новых рабочих мест. А за последние 5 лет один лишь НИУ МИЭТ увеличил количество бюджетных мест почти на 25 процентов. Так, в 2022 году на инженерные направления подготовки бакалавриата было выделено 798 мест, в 2023 – 837, а в 2024 – 921 место. В этом году общее количество заявлений на бюджетные места в вузе превысило 15,7 тыс., из которых 97 процентов приходятся на технические специальности", – отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.Он добавил, что также в 2024 году для абитуриентов впервые свои двери открыл Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ, где выпускники девятых и одиннадцатых классов будут получать среднее профессиональное образование. Выпускники НИУ МИЭТ имеют особое значение для предприятий ОЭЗ "Технополис Москва", входящих в столичный кластер микроэлектроники. Сейчас это порядка сорока компаний".В числе востребованных сфер среди поступающих – ИТ-направления "Программная инженерия" и "Прикладная информатика", технаправления "Информационная безопасность" и "Информатика и вычислительная техника". Кроме того, востребовано направление "Электроника и наноэлектроника", где больше всего бюджетных мест. Данное явление обусловлено популяризацией электронной промышленности, которая обещает карьерный рост для высококвалифицированного специалиста, добавили в ДИПП.Проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов отметил рост среднего балла по одному предмету ЕГЭ у бюджетников даже в условиях увеличения контрольных цифр поступления на 13,5 процентов."В ходе приемной кампании 2024 года видим, что баллы ЕГЭ, с которыми поступали абитуриенты, выросли. По сумме 3 экзаменов проходной балл составил 200-270 на абсолютном большинстве направлений подготовки. Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет выросло почти до одной тысячи, а в магистратуру – до 433", – приводятся в сообщении словаБалашова.Кроме того, на 320 мест увеличилось поступление будущих инженеров в МГОК. Сейчас в данном вузе конкурс по технаправлениям составляет 2 человека на место."Наибольший рост абитуриентов ИГОК – более 550 – зафиксирован на специальности "Технология машиностроения" и "Эксплуатация БАС". Одна из причин – популяризация инженерных специальностей и мобильности среднетехнического образования на рынке труда. Молодежь выбирает возможность получить за более короткий срок практические навыки востребованной технической профессии и гарантированную работу за счет стажировок и практик во время учебы. Всего в текущем году планируется принять почти 12,5 тыс. выпускников школ, что в 1,3 раза больше, чем в приемную кампанию 2023 года" – привели в ДИПП слова генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.Он добавил, что большинство образовательных программ учебного заведения предназначены для выпускников девятых классов, что позволяет оперативно пополнять рынок труда Москвы молодой и высококвалифицированной рабочей силой.

https://ria.ru/20240902/moskva-1969916238.html

https://ria.ru/20240902/promvystavka-1969850447.html

https://ria.ru/20240901/tovary-1969728627.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, социальный навигатор, сн_образование