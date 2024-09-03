Рейтинг@Mail.ru
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 03.09.2024 (обновлено: 08:22 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/svo-1970137953.html
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко
ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:20
2024-09-03T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969796978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0bc812fa4cc022cf087fcf45deef5a.jpg
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После продвижения наших войск в направлении населенного пункта Петровское и Невское, тактическое положение ВС РФ значительно улучшилось. В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, теперь противник вынужден не только отбивать лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым российские военные наносят регулярные удары в режиме 24/7.
https://ria.ru/20240802/ucheniya-1963600393.html
макеевка
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969796978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d189d65256d346cd725e8a779222e7d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко

Марочко: ВС России наносят удары по флангам ВСУ в районе Макеевки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После продвижения наших войск в направлении населенного пункта Петровское и Невское, тактическое положение ВС РФ значительно улучшилось. В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
По его словам, теперь противник вынужден не только отбивать лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым российские военные наносят регулярные удары в режиме 24/7.
Новый этап учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами
2 августа, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала