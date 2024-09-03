https://ria.ru/20240903/svo-1970137953.html
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко
ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:20
2024-09-03T08:20
2024-09-03T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969796978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0bc812fa4cc022cf087fcf45deef5a.jpg
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После продвижения наших войск в направлении населенного пункта Петровское и Невское, тактическое положение ВС РФ значительно улучшилось. В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, теперь противник вынужден не только отбивать лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым российские военные наносят регулярные удары в режиме 24/7.
https://ria.ru/20240802/ucheniya-1963600393.html
макеевка
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969796978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d189d65256d346cd725e8a779222e7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко
Марочко: ВС России наносят удары по флангам ВСУ в районе Макеевки