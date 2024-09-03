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ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко

ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024

ВС России наносят удары в районе Макеевки, сообщил Марочко

ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:20

2024-09-03T08:20

2024-09-03T08:22

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ наносят удары по флангам украинской группировки, находящейся в районе Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После продвижения наших войск в направлении населенного пункта Петровское и Невское, тактическое положение ВС РФ значительно улучшилось. В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, теперь противник вынужден не только отбивать лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым российские военные наносят регулярные удары в режиме 24/7.

https://ria.ru/20240802/ucheniya-1963600393.html

макеевка

луганская народная республика

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в мире, макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф