https://ria.ru/20240903/soboleznovaniya-1970340377.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского

Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского - РИА Новости, 03.09.2024

Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:20

2024-09-03T18:20

2024-09-03T18:30

владимир путин

россия

санкт-петербург

ссср

александр беглов

игорь спасский

российская академия наук

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Спасский скончался на 98-м году жизни во вторник, сообщил ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Игоря Дмитриевича Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся учёным, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-Морского Флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что светлая память об Игоре Спасском – Герое Российской Федерации, академике РАН – навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег и друзей, всех, кто знал этого замечательного человека.В 1965 году был удостоен Ленинской премии за создание атомного ракетоносца с подводным стартом баллистических ракет проекта 658М, в 1983 году - Государственной премии СССР.

россия

санкт-петербург

ссср

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владимир путин, россия, санкт-петербург, ссср, александр беглов, игорь спасский, российская академия наук