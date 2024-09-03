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Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского - РИА Новости, 03.09.2024
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18:20 03.09.2024 (обновлено: 18:30 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/soboleznovaniya-1970340377.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского
Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского - РИА Новости, 03.09.2024
Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:20
2024-09-03T18:30
владимир путин
россия
санкт-петербург
ссср
александр беглов
игорь спасский
российская академия наук
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Спасский скончался на 98-м году жизни во вторник, сообщил ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Игоря Дмитриевича Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся учёным, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-Морского Флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что светлая память об Игоре Спасском – Герое Российской Федерации, академике РАН – навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег и друзей, всех, кто знал этого замечательного человека.В 1965 году был удостоен Ленинской премии за создание атомного ракетоносца с подводным стартом баллистических ракет проекта 658М, в 1983 году - Государственной премии СССР.
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владимир путин, россия, санкт-петербург, ссср, александр беглов, игорь спасский, российская академия наук
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, СССР, Александр Беглов, Игорь Спасский, Российская академия наук
Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора подлодок Спасского

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГенеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники "Рубин" академик Игорь Спасский
Генеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники Рубин академик Игорь Спасский - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Генеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники "Рубин" академик Игорь Спасский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Спасский скончался на 98-м году жизни во вторник, сообщил ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Игоря Дмитриевича Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся учёным, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-Морского Флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что светлая память об Игоре Спасском – Герое Российской Федерации, академике РАН – навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег и друзей, всех, кто знал этого замечательного человека.

Спасский — дважды Герой: Герой Российской Федерации и Герой Социалистического Труда, академик Российской Академии наук, почетный гражданин Санкт-Петербурга, научный руководитель работ АО "ЦКБ морской техники "Рубин".

В 1965 году был удостоен Ленинской премии за создание атомного ракетоносца с подводным стартом баллистических ракет проекта 658М, в 1983 году - Государственной премии СССР.
 
Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургСССРАлександр БегловИгорь СпасскийРоссийская академия наук
 
 
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