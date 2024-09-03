Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора подлодок Спасского
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГенеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники "Рубин" академик Игорь Спасский
Генеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники "Рубин" академик Игорь Спасский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора подводных лодок Игоря Спасского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Спасский скончался на 98-м году жизни во вторник, сообщил ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Игоря Дмитриевича Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся учёным, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-Морского Флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что светлая память об Игоре Спасском – Герое Российской Федерации, академике РАН – навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег и друзей, всех, кто знал этого замечательного человека.
Спасский — дважды Герой: Герой Российской Федерации и Герой Социалистического Труда, академик Российской Академии наук, почетный гражданин Санкт-Петербурга, научный руководитель работ АО "ЦКБ морской техники "Рубин".
В 1965 году был удостоен Ленинской премии за создание атомного ракетоносца с подводным стартом баллистических ракет проекта 658М, в 1983 году - Государственной премии СССР.