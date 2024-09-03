https://ria.ru/20240903/simonjan-1970207140.html

Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане

Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024

Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представит свой фильм "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:24

2024-09-03T12:24

2024-09-03T15:54

беслан

москва

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

вячеслав бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представит свой фильм "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, сообщает пресс-служба телеканала RT. "Премьера состоится 3 сентября в 23:20 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", — уточнили в материале. С 4 сентября фильм можно увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках."На месте терактов, где погибают дети, обычно оставляют детские игрушки. А здесь, в бесланской школе, принято оставлять воду, потому что эти твари не давали детям пить. И дети сидели здесь на жуткой жаре", — говорит Симоньян в фильме. В своем фильме она встречается с бывшими заложниками, многие из них — герои ее сюжетов, снятых 20 лет назад. Все дни трагедии в 2004 году Маргарита Симоньян, тогда корреспондент программы "Вести", выходила в прямой эфир с репортажами. "Я помню, что после первого взрыва я стала звонить в Москву и говорить, тут происходит что-то страшное, взрыв. И тут второй взрыв, и вырубается связь. Связь осталась только во флайке (передвижная спутниковая станция). И мы понимаем, что… ну и все, и начинается беспорядочная стрельба. Бегут люди, дети, им в спины оттуда стреляют. Американцы бросили свои броники и куда-то убежали. А наш Эдик Бондаренко взял броник, стал меня прикрывать", — вспоминает в фильме Симоньян. Также герои фильма, объединенные общей трагедией, рассказывают, как по-разному сложилась их жизнь. Так, Анжела Сидакова сейчас работает учительницей в школе, а ее сын Алан впервые даже для своих родных рассказывает подробности тех страшных дней. Камболат Баев, оказавшийся среди заложников в 2004 году, стал реаниматологом и уже сам спасал людей после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Одним из героев фильма стал Герой России Вячеслав Бочаров, бывший командир группы спецподразделения "Вымпел", участвовавшего в спасении заложников в Беслане. По словам Бочарова, у СМИ, которые обвиняли российских журналистов в занижении числа заложников, а силовиков — в большом количестве погибших, "стояла задача изложить события в той тематике, которая была нужна тем, кто платил деньги". Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы около 1200 заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. К полудню 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 345 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Среди погибших также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html

https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html

беслан

москва

россия

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Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане 2024-09-03T12:24 true PT1M22S

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беслан, москва, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), вячеслав бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)