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Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
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12:24 03.09.2024 (обновлено: 15:54 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/simonjan-1970207140.html
Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане
Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представит свой фильм "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:24
2024-09-03T15:54
беслан
москва
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
вячеслав бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9cf3327af922ae0c40c2ea3fbe85fe6.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представит свой фильм "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, сообщает пресс-служба телеканала RT. "Премьера состоится 3 сентября в 23:20 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", — уточнили в материале. С 4 сентября фильм можно увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках."На месте терактов, где погибают дети, обычно оставляют детские игрушки. А здесь, в бесланской школе, принято оставлять воду, потому что эти твари не давали детям пить. И дети сидели здесь на жуткой жаре", — говорит Симоньян в фильме. В своем фильме она встречается с бывшими заложниками, многие из них — герои ее сюжетов, снятых 20 лет назад. Все дни трагедии в 2004 году Маргарита Симоньян, тогда корреспондент программы "Вести", выходила в прямой эфир с репортажами. "Я помню, что после первого взрыва я стала звонить в Москву и говорить, тут происходит что-то страшное, взрыв. И тут второй взрыв, и вырубается связь. Связь осталась только во флайке (передвижная спутниковая станция). И мы понимаем, что… ну и все, и начинается беспорядочная стрельба. Бегут люди, дети, им в спины оттуда стреляют. Американцы бросили свои броники и куда-то убежали. А наш Эдик Бондаренко взял броник, стал меня прикрывать", — вспоминает в фильме Симоньян. Также герои фильма, объединенные общей трагедией, рассказывают, как по-разному сложилась их жизнь. Так, Анжела Сидакова сейчас работает учительницей в школе, а ее сын Алан впервые даже для своих родных рассказывает подробности тех страшных дней. Камболат Баев, оказавшийся среди заложников в 2004 году, стал реаниматологом и уже сам спасал людей после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Одним из героев фильма стал Герой России Вячеслав Бочаров, бывший командир группы спецподразделения "Вымпел", участвовавшего в спасении заложников в Беслане. По словам Бочарова, у СМИ, которые обвиняли российских журналистов в занижении числа заложников, а силовиков — в большом количестве погибших, "стояла задача изложить события в той тематике, которая была нужна тем, кто платил деньги". Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы около 1200 заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. К полудню 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 345 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Среди погибших также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html
https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html
беслан
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане
Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане
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беслан, москва, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), вячеслав бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Беслан, Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Вячеслав Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане

Симоньян представит фильм "Беслан 2004/2024" к 20-летию трагедии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян представит свой фильм "Беслан 2004/2024", посвященный 20-летию трагедии в Беслане, сообщает пресс-служба телеканала RT.
"Премьера состоится 3 сентября в 23:20 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", — уточнили в материале.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Захват заложников в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 года
1 сентября, 04:12
С 4 сентября фильм можно увидеть на сайте документального канала RTД и в эфире RT на разных языках.
"На месте терактов, где погибают дети, обычно оставляют детские игрушки. А здесь, в бесланской школе, принято оставлять воду, потому что эти твари не давали детям пить. И дети сидели здесь на жуткой жаре", — говорит Симоньян в фильме.
В своем фильме она встречается с бывшими заложниками, многие из них — герои ее сюжетов, снятых 20 лет назад. Все дни трагедии в 2004 году Маргарита Симоньян, тогда корреспондент программы "Вести", выходила в прямой эфир с репортажами.
"Я помню, что после первого взрыва я стала звонить в Москву и говорить, тут происходит что-то страшное, взрыв. И тут второй взрыв, и вырубается связь. Связь осталась только во флайке (передвижная спутниковая станция). И мы понимаем, что… ну и все, и начинается беспорядочная стрельба. Бегут люди, дети, им в спины оттуда стреляют. Американцы бросили свои броники и куда-то убежали. А наш Эдик Бондаренко взял броник, стал меня прикрывать", — вспоминает в фильме Симоньян.
20-летняя годовщина событий в Беслане
© РИА Новости / Наталья Львова | Перейти в медиабанк

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.

На месте теракта в школе N 1 в Беслане

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.

© РИА Новости / Наталья Львова
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.

Мягкие игрушки, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане.

Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.

Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.

Цветы, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.

Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 12
© AP Photo / SERGEY PONOMAREV

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.

На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

Спецназовец Альфы занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.

На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
4 из 12
© AP Photo / MUSA SADULAYEV

Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.

Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.

На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы

Российские солдаты недалеко от захваченной школы в Беслане, Северная Осетия, 1 сентября 2004 года

Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.

Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.

На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы

© AP Photo / MUSA SADULAYEV
5 из 12
© AP Photo / SERGEY PONOMAREV

На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

Солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
6 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанк

В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".

Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.

На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.

Скульптура Крик Беслана, открытая в рамках траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе No 1 в Беслане

В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".

Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.

На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанк

На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий

Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе No 1 в Беслан

На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.

© РИА Новости / Наталья Львова
Перейти в медиабанк
1 из 12

Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.

Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.

На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
4 из 12

Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.

Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.

На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы

© AP Photo / MUSA SADULAYEV
5 из 12

На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
6 из 12

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".

Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.

На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
9 из 12

Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
12 из 12
Также герои фильма, объединенные общей трагедией, рассказывают, как по-разному сложилась их жизнь. Так, Анжела Сидакова сейчас работает учительницей в школе, а ее сын Алан впервые даже для своих родных рассказывает подробности тех страшных дней. Камболат Баев, оказавшийся среди заложников в 2004 году, стал реаниматологом и уже сам спасал людей после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
Одним из героев фильма стал Герой России Вячеслав Бочаров, бывший командир группы спецподразделения "Вымпел", участвовавшего в спасении заложников в Беслане. По словам Бочарова, у СМИ, которые обвиняли российских журналистов в занижении числа заложников, а силовиков — в большом количестве погибших, "стояла задача изложить события в той тематике, которая была нужна тем, кто платил деньги".
Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Боевики загнали в спортзал школы около 1200 заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая им воду и еду. К полудню 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 345 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Среди погибших также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Беслан: три дня, которые потрясли мир
Вчера, 11:46
 
БесланМоскваРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Вячеслав БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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