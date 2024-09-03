20-летняя годовщина событий в Беслане

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.
В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.
Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.
Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.
Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.
Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.
Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.
Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.
Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.
На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года
Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.
На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года
Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.
Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.
На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы
Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.
Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.
На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы
На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года
На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года
Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.
Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.
В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".
Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.
На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.
В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".
Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.
На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.
На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.
На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.
Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.
Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.
Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.
Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.
На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий
На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий