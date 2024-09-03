20-летняя годовщина событий в Беслане

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Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.

На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года