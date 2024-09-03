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20-летняя годовщина событий в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
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10:25 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/beslan-1968981379.html
20-летняя годовщина событий в Беслане
20-летняя годовщина событий в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
20-летняя годовщина событий в Беслане
1 сентября 2004 года боевики захватили школу номер №1 в Беслане и на протяжении трех суток удерживали более 1,2 тысячи заложников в спортзале. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
2024-09-03T10:25
2024-09-03T10:25
фото
беслан
теракт в беслане (2004)
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фото, фото, беслан, теракт в беслане (2004)
Фото, Беслан, Теракт в Беслане (2004)

20-летняя годовщина событий в Беслане

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1 сентября 2004 года боевики захватили школу номер №1 в Беслане и на протяжении трех суток удерживали более 1,2 тысячи заложников в спортзале. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
© РИА Новости / Наталья Львова | Перейти в медиабанк

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.

На месте теракта в школе N 1 в Беслане

В первый день учебного года, двадцать лет назад, во время праздничной линейки из подъехавшего грузового автомобиля выскочили вооруженные боевики. Они открыли стрельбу и стали сгонять всех присутствующих в здание школы.

© РИА Новости / Наталья Львова
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.

Мягкие игрушки, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане.

Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.

Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.

Цветы, принесенные участниками траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали.

Все три дня террористы отказывались от передачи лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение детей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 12
© AP Photo / SERGEY PONOMAREV

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.

На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

Спецназовец Альфы занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ.

На фото: сецназовец отряда "Альфа" занимает позицию в захваченной школе в Беслане, Северная Осетия, 3 сентября 2004 года

© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
4 из 12
© AP Photo / MUSA SADULAYEV

Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.

Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.

На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы

Российские солдаты недалеко от захваченной школы в Беслане, Северная Осетия, 1 сентября 2004 года

Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.

Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ понес самые большие потери за всю историю своего существования.

На фото: российские солдаты недалеко от захваченной школы

© AP Photo / MUSA SADULAYEV
5 из 12
© AP Photo / SERGEY PONOMAREV

На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

Солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

На фото: солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года

© AP Photo / SERGEY PONOMAREV
6 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Третье сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии в Беслане.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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7 из 12
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанк

В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".

Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.

На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.

Скульптура Крик Беслана, открытая в рамках траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе No 1 в Беслане

В этом году в Северной Осетии установили копию итальянского монумента "Немой крик".

Оригинал находится в Сан-Марино. Скульптор Ренцо Венди рассказал, что создал скульптуру, потому что был потрясен событиями в Беслане.

На открытии памятника присутствовал бывший заложник Георгий Ильин. Именно по фотографии Ильина, облетевшей весь мир, Венди создал знаменитую скульптуру.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанк

На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

На фото: участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Памятные акции организовали во многих городах. Так, в минувшее воскресенье они прошли в в Риме, Неаполе и в Сан-Марино.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.

Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

Люди приносят фотографии, детские игрушки и цветы в память о жертвах.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий

Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе No 1 в Беслан

На фото: глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время траурных мероприятий

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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12 из 12
 
ФотоБесланТеракт в Беслане (2004)
 
 
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