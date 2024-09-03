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В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро
В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро - РИА Новости, 03.09.2024
В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро
Мировой судья в Санкт-Петербурге назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей двум гражданам Швейцарии, которые проникли в кабину машиниста поезда метро, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:25
2024-09-03T17:25
2024-09-03T17:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей двум гражданам Швейцарии, которые проникли в кабину машиниста поезда метро, сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Сообщается, что двое граждан Швейцарии Мика Хугентоблер и Бенжамин Сегмюллер 25 августа в 20.15, находясь в вагоне электропоезда на станции "Рыбацкое", открыли дверь вагона четырехгранным ключом и проникли в кабину машиниста. "Мировой судья судебного участка №149 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности двух граждан Швейцарии за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.11.15.1 КоАП РФ… Оба вину признали, просили суд о рассмотрении дел в их отсутствие. Суд назначил каждому штраф в 20 тысяч рублей с конфискацией ключа", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, швейцария, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Швейцария, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро
В Петербурге оштрафовал 2 швейцарцев, проникших в кабину машиниста поезда метро