https://ria.ru/20240903/shtraf-1970323090.html

В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро

В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро - РИА Новости, 03.09.2024

В Петербурге оштрафовали швейцарцев, проникших в кабину машиниста в метро

Мировой судья в Санкт-Петербурге назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей двум гражданам Швейцарии, которые проникли в кабину машиниста поезда метро, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:25

2024-09-03T17:25

2024-09-03T17:25

происшествия

авто

швейцария

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей двум гражданам Швейцарии, которые проникли в кабину машиниста поезда метро, сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Сообщается, что двое граждан Швейцарии Мика Хугентоблер и Бенжамин Сегмюллер 25 августа в 20.15, находясь в вагоне электропоезда на станции "Рыбацкое", открыли дверь вагона четырехгранным ключом и проникли в кабину машиниста. "Мировой судья судебного участка №149 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности двух граждан Швейцарии за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.11.15.1 КоАП РФ… Оба вину признали, просили суд о рассмотрении дел в их отсутствие. Суд назначил каждому штраф в 20 тысяч рублей с конфискацией ключа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240315/arest-1933270747.html

швейцария

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, швейцария, санкт-петербург, россия