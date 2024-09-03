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"До ухода с должности". Стало известно о последнем шансе Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 03.09.2024 (обновлено: 06:46 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/shans-1970129774.html
"До ухода с должности". Стало известно о последнем шансе Зеленского
"До ухода с должности". Стало известно о последнем шансе Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024
"До ухода с должности". Стало известно о последнем шансе Зеленского
Визит в США на следующей неделе станет для Владимира Зеленского последней возможностью добиться от президента Джо Байдена разрешения на удары по территории... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:44
2024-09-03T06:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Визит в США на следующей неделе станет для Владимира Зеленского последней возможностью добиться от президента Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием, пишет британский журнал Economist."Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — Прим. Ред.) во время их встречи в Нью-Йорке на следующе неделе", — говорится в статье.Как подчеркивается в материале, киевские официальные лица выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по территории России.В субботу министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что Киев надеется на снятие запрета на использование дальнобойных ракет ATACMS против целей на территории России. Ранее в тот же день телеканал сообщил, что Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей для атак. Однако, по данным CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
https://ria.ru/20240903/antonov-1970113788.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
"До ухода с должности". Стало известно о последнем шансе Зеленского

Economist: Зеленский в последний раз попытается получить согласие на удары по РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Визит в США на следующей неделе станет для Владимира Зеленского последней возможностью добиться от президента Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием, пишет британский журнал Economist.
"Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — Прим. Ред.) во время их встречи в Нью-Йорке на следующе неделе", — говорится в статье.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Вчера, 01:36
Как подчеркивается в материале, киевские официальные лица выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по территории России.
В субботу министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что Киев надеется на снятие запрета на использование дальнобойных ракет ATACMS против целей на территории России. Ранее в тот же день телеканал сообщил, что Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей для атак. Однако, по данным CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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