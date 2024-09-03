"До ухода с должности". Стало известно о последнем шансе Зеленского
Economist: Зеленский в последний раз попытается получить согласие на удары по РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Визит в США на следующей неделе станет для Владимира Зеленского последней возможностью добиться от президента Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием, пишет британский журнал Economist.
"Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — Прим. Ред.) во время их встречи в Нью-Йорке на следующе неделе", — говорится в статье.
Как подчеркивается в материале, киевские официальные лица выражают все большее недовольство ограничениями Вашингтона на удары по территории России.
В субботу министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что Киев надеется на снятие запрета на использование дальнобойных ракет ATACMS против целей на территории России. Ранее в тот же день телеканал сообщил, что Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей для атак. Однако, по данным CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
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