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МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков - РИА Новости, 03.09.2024
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
16:51 03.09.2024 (обновлено: 17:14 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sarov-1970311930.html
МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков - РИА Новости, 03.09.2024
МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
В День знаний первокурсники Национального центра физики и математики (НЦФМ) начали обучение в магистратуре Филиала МГУ в Сарове и на специалитете физфака МГУ в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:51
2024-09-03T17:14
саров
алексей лихачев
вадим сотсков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
время науки
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В День знаний первокурсники Национального центра физики и математики (НЦФМ) начали обучение в магистратуре Филиала МГУ в Сарове и на специалитете физфака МГУ в Москве, сообщает пресс-служба учебного заведения. МГУ Саров открыл двери для четвертого потока абитуриентов магистратуры по направлениям "Математика" и "Физика" и первого потока на программу специалитета физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова "Физика частиц и экстремальных состояний материи". В этом году магистранты – выпускники 31 вуза, приехали из 19 регионов страны. На Дне знаний будущих ученых приветствовали представители госкорпорации "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Национального центра физики и математики и Российского федерального ядерного центра "ВНИИЭФ". "Сейчас растет интерес к естественным наукам, что особенно важно, когда страна решает задачи укрепления технологического суверенитета. Для этого необходимы эрудированные, обладающие уникальными компетенциями специалисты. &lt;…&gt; Под эти задачи мы воспитываем новое поколение научной элиты страны, частью которой предстоит стать и вам, сегодняшним студентам МГУ Саров", – отметил в видеообращении генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, член-корреспондента РАН директор филиала МГУ в Сарове Владимир Воеводин подчеркнул, что при обучении в отделении вуза студенты смогут взять все лучшее, что есть в Московском государственном университете и получить практический опыт научной работы на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИЭФ. "С вашей стороны нужна активность и инициатива, ведь познание начинается с удивления. Сначала вы должны чего-то не понимать и удивиться, а дальше раскручивать это, доводя до научного знания", – цитирует пресс-служба обращение Воеводина к учащимся. После знакомства с направлениями образовательной программы студентам предстоит выбрать для себя одну из пяти программ: "Вычислительные методы и методика моделирования", "Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных", "Теоретическая физика", "Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика", "Ядерная физика и ядерная фотоника". В ходе обучения магистранты будут проходить стажировку и оттачивать знания на предприятиях "Росатома" и в академических институтах РАН, участвовать в практических исследованиях. Студенты программы специалитета начнут обучение по углубленной программе в Москве на базе физфака МГУ, а затем будут приезжать на практику в саровский Филиал. "Вы выбрали для себя непростой маршрут, больше похожий на восхождение в горы: от одной вершине к другой. На этом пути вас будут сопровождать инструкторы, но багаж знаний вам придется нести самим. При этом, чем больше вы будете узнавать, тем легче будет ваш путь к следующим вершинам. Важно, чтобы вы научились апеллировать к полученным знаниям, работать в команде, работать на общие цели, важные для нашей страны, а трудностей бояться не стоит. Мне очень хочется пожелать вам приобрести здесь и пытливый ум, и доброе сердце, и смелость, чтобы путешествие по стране знаний МГУ Саров было для вас успешным", – приводятся в сообщении слова академика РАН, научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева. Выпускники и аспиранты МГУ Саров поделились с первокурсниками своим опытом обучения и передали символический ключ от кампуса следующему поколению магистрантов. В рамках Дня знаний МГУ Саров состоялась панельная дискуссия "Будущее начинается сегодня" с участием академика Сергеева, заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрия Гужеля, генерального директора ООО "КиноАтис" Вадима Сотскова, руководителя проектов SM International Романа Ковалева. С лекцией "Кого ждет Росатом" выступила генеральный директор Корпоративной Академии "Росатома" Юлия Ужакина, заключили в пресс-службе.
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саров, алексей лихачев, вадим сотсков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук
Саров, Алексей Лихачев, Вадим Сотсков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Время науки

МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков

© Фото : пресс-служба НЦФММГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : пресс-служба НЦФМ
МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В День знаний первокурсники Национального центра физики и математики (НЦФМ) начали обучение в магистратуре Филиала МГУ в Сарове и на специалитете физфака МГУ в Москве, сообщает пресс-служба учебного заведения.
МГУ Саров открыл двери для четвертого потока абитуриентов магистратуры по направлениям "Математика" и "Физика" и первого потока на программу специалитета физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова "Физика частиц и экстремальных состояний материи". В этом году магистранты – выпускники 31 вуза, приехали из 19 регионов страны.
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На Дне знаний будущих ученых приветствовали представители госкорпорации "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Национального центра физики и математики и Российского федерального ядерного центра "ВНИИЭФ".
"Сейчас растет интерес к естественным наукам, что особенно важно, когда страна решает задачи укрепления технологического суверенитета. Для этого необходимы эрудированные, обладающие уникальными компетенциями специалисты. <…> Под эти задачи мы воспитываем новое поколение научной элиты страны, частью которой предстоит стать и вам, сегодняшним студентам МГУ Саров", – отметил в видеообращении генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, член-корреспондента РАН директор филиала МГУ в Сарове Владимир Воеводин подчеркнул, что при обучении в отделении вуза студенты смогут взять все лучшее, что есть в Московском государственном университете и получить практический опыт научной работы на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИЭФ. "С вашей стороны нужна активность и инициатива, ведь познание начинается с удивления. Сначала вы должны чего-то не понимать и удивиться, а дальше раскручивать это, доводя до научного знания", – цитирует пресс-служба обращение Воеводина к учащимся.
После знакомства с направлениями образовательной программы студентам предстоит выбрать для себя одну из пяти программ: "Вычислительные методы и методика моделирования", "Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных", "Теоретическая физика", "Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика", "Ядерная физика и ядерная фотоника". В ходе обучения магистранты будут проходить стажировку и оттачивать знания на предприятиях "Росатома" и в академических институтах РАН, участвовать в практических исследованиях. Студенты программы специалитета начнут обучение по углубленной программе в Москве на базе физфака МГУ, а затем будут приезжать на практику в саровский Филиал.
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"Вы выбрали для себя непростой маршрут, больше похожий на восхождение в горы: от одной вершине к другой. На этом пути вас будут сопровождать инструкторы, но багаж знаний вам придется нести самим. При этом, чем больше вы будете узнавать, тем легче будет ваш путь к следующим вершинам. Важно, чтобы вы научились апеллировать к полученным знаниям, работать в команде, работать на общие цели, важные для нашей страны, а трудностей бояться не стоит. Мне очень хочется пожелать вам приобрести здесь и пытливый ум, и доброе сердце, и смелость, чтобы путешествие по стране знаний МГУ Саров было для вас успешным", – приводятся в сообщении слова академика РАН, научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева.
Выпускники и аспиранты МГУ Саров поделились с первокурсниками своим опытом обучения и передали символический ключ от кампуса следующему поколению магистрантов.
В рамках Дня знаний МГУ Саров состоялась панельная дискуссия "Будущее начинается сегодня" с участием академика Сергеева, заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрия Гужеля, генерального директора ООО "КиноАтис" Вадима Сотскова, руководителя проектов SM International Романа Ковалева. С лекцией "Кого ждет Росатом" выступила генеральный директор Корпоративной Академии "Росатома" Юлия Ужакина, заключили в пресс-службе.
 
Время наукиСаровАлексей ЛихачевВадим СотсковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наук
 
 
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