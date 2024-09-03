МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
© Фото : пресс-служба НЦФММГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
© Фото : пресс-служба НЦФМ
МГУ Саров открыл двери для 100 будущих физиков и математиков
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В День знаний первокурсники Национального центра физики и математики (НЦФМ) начали обучение в магистратуре Филиала МГУ в Сарове и на специалитете физфака МГУ в Москве, сообщает пресс-служба учебного заведения.
МГУ Саров открыл двери для четвертого потока абитуриентов магистратуры по направлениям "Математика" и "Физика" и первого потока на программу специалитета физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова "Физика частиц и экстремальных состояний материи". В этом году магистранты – выпускники 31 вуза, приехали из 19 регионов страны.
На Дне знаний будущих ученых приветствовали представители госкорпорации "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, Национального центра физики и математики и Российского федерального ядерного центра "ВНИИЭФ".
"Сейчас растет интерес к естественным наукам, что особенно важно, когда страна решает задачи укрепления технологического суверенитета. Для этого необходимы эрудированные, обладающие уникальными компетенциями специалисты. <…> Под эти задачи мы воспитываем новое поколение научной элиты страны, частью которой предстоит стать и вам, сегодняшним студентам МГУ Саров", – отметил в видеообращении генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, член-корреспондента РАН директор филиала МГУ в Сарове Владимир Воеводин подчеркнул, что при обучении в отделении вуза студенты смогут взять все лучшее, что есть в Московском государственном университете и получить практический опыт научной работы на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИЭФ. "С вашей стороны нужна активность и инициатива, ведь познание начинается с удивления. Сначала вы должны чего-то не понимать и удивиться, а дальше раскручивать это, доводя до научного знания", – цитирует пресс-служба обращение Воеводина к учащимся.
После знакомства с направлениями образовательной программы студентам предстоит выбрать для себя одну из пяти программ: "Вычислительные методы и методика моделирования", "Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных", "Теоретическая физика", "Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика", "Ядерная физика и ядерная фотоника". В ходе обучения магистранты будут проходить стажировку и оттачивать знания на предприятиях "Росатома" и в академических институтах РАН, участвовать в практических исследованиях. Студенты программы специалитета начнут обучение по углубленной программе в Москве на базе физфака МГУ, а затем будут приезжать на практику в саровский Филиал.
"Вы выбрали для себя непростой маршрут, больше похожий на восхождение в горы: от одной вершине к другой. На этом пути вас будут сопровождать инструкторы, но багаж знаний вам придется нести самим. При этом, чем больше вы будете узнавать, тем легче будет ваш путь к следующим вершинам. Важно, чтобы вы научились апеллировать к полученным знаниям, работать в команде, работать на общие цели, важные для нашей страны, а трудностей бояться не стоит. Мне очень хочется пожелать вам приобрести здесь и пытливый ум, и доброе сердце, и смелость, чтобы путешествие по стране знаний МГУ Саров было для вас успешным", – приводятся в сообщении слова академика РАН, научного руководителя НЦФМ Александра Сергеева.
Выпускники и аспиранты МГУ Саров поделились с первокурсниками своим опытом обучения и передали символический ключ от кампуса следующему поколению магистрантов.
В рамках Дня знаний МГУ Саров состоялась панельная дискуссия "Будущее начинается сегодня" с участием академика Сергеева, заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрия Гужеля, генерального директора ООО "КиноАтис" Вадима Сотскова, руководителя проектов SM International Романа Ковалева. С лекцией "Кого ждет Росатом" выступила генеральный директор Корпоративной Академии "Росатома" Юлия Ужакина, заключили в пресс-службе.