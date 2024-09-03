Рейтинг@Mail.ru
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/reys-1970178718.html
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров - РИА Новости, 03.09.2024
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров
Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:43
2024-09-03T10:43
происшествия
омская область
омск
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона. Мужчины должны были лететь из Омска в Санкт-Петербург. Выяснилось, что 41-летний и 49-летний жители Омской области пьяные прошли на борт самолета и с трудом ориентировались в пространстве. "Один из них выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания граждан и членов экипажа. В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете", - рассказали в пресс-службе. Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть. Там их направили на медосвидетельствование, которое установило у них состояние опьянения. Пассажиров привлекли к административной ответственности по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". А в отношении 49-летнего мужчины также составили административный протокол за мелкое хулиганство.
https://ria.ru/20240820/domodedovo-1967305425.html
https://ria.ru/20240418/debosh-1940907641.html
омская область
омск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омск, санкт-петербург
Происшествия, Омская область, Омск, Санкт-Петербург
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров

С рейса Омск — Петербург сняли двух пьяных пассажиров

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.
Мужчины должны были лететь из Омска в Санкт-Петербург. Выяснилось, что 41-летний и 49-летний жители Омской области пьяные прошли на борт самолета и с трудом ориентировались в пространстве.
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В "Домодедово" прокомментировали инцидент с опоздавшим на рейс пассажиром
20 августа, 13:37
"Один из них выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания граждан и членов экипажа. В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете", - рассказали в пресс-службе.
Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть. Там их направили на медосвидетельствование, которое установило у них состояние опьянения. Пассажиров привлекли к административной ответственности по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". А в отношении 49-летнего мужчины также составили административный протокол за мелкое хулиганство.
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Жительнице Петербурга вынесли приговор за дебош на борту самолета
18 апреля, 20:42
 
ПроисшествияОмская областьОмскСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала