https://ria.ru/20240903/reys-1970178718.html

С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров

С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров - РИА Новости, 03.09.2024

С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров

Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:43

2024-09-03T10:43

2024-09-03T10:43

происшествия

омская область

омск

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона. Мужчины должны были лететь из Омска в Санкт-Петербург. Выяснилось, что 41-летний и 49-летний жители Омской области пьяные прошли на борт самолета и с трудом ориентировались в пространстве. "Один из них выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания граждан и членов экипажа. В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете", - рассказали в пресс-службе. Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть. Там их направили на медосвидетельствование, которое установило у них состояние опьянения. Пассажиров привлекли к административной ответственности по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". А в отношении 49-летнего мужчины также составили административный протокол за мелкое хулиганство.

https://ria.ru/20240820/domodedovo-1967305425.html

https://ria.ru/20240418/debosh-1940907641.html

омская область

омск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область, омск, санкт-петербург