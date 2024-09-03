https://ria.ru/20240903/reys-1970178718.html
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров - РИА Новости, 03.09.2024
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров
Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:43
2024-09-03T10:43
2024-09-03T10:43
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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона. Мужчины должны были лететь из Омска в Санкт-Петербург. Выяснилось, что 41-летний и 49-летний жители Омской области пьяные прошли на борт самолета и с трудом ориентировались в пространстве. "Один из них выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания граждан и членов экипажа. В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете", - рассказали в пресс-службе. Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть. Там их направили на медосвидетельствование, которое установило у них состояние опьянения. Пассажиров привлекли к административной ответственности по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". А в отношении 49-летнего мужчины также составили административный протокол за мелкое хулиганство.
https://ria.ru/20240820/domodedovo-1967305425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омская область, омск, санкт-петербург
Происшествия, Омская область, Омск, Санкт-Петербург
С рейса Омск — Петербург сняли пьяных пассажиров
С рейса Омск — Петербург сняли двух пьяных пассажиров
ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Пьяных пассажиров из Омской области, которые начали дебоширить во время посадки в самолет, сняли с рейса Омск–Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.
Мужчины должны были лететь из Омска в Санкт-Петербург. Выяснилось, что 41-летний и 49-летний жители Омской области пьяные прошли на борт самолета и с трудом ориентировались в пространстве.
"Один из них выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания граждан и членов экипажа. В целях обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете", - рассказали в пресс-службе.
Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть. Там их направили на медосвидетельствование, которое установило у них состояние опьянения. Пассажиров привлекли к административной ответственности по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". А в отношении 49-летнего мужчины также составили административный протокол за мелкое хулиганство.