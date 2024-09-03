https://ria.ru/20240903/rets-1970194088.html

РЭЦ рассказал на ВЭФ, как российским МСП строить бизнес с Китаем

РЭЦ рассказал на ВЭФ, как российским МСП строить бизнес с Китаем - РИА Новости, 03.09.2024

РЭЦ рассказал на ВЭФ, как российским МСП строить бизнес с Китаем

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко рассказал на полях Восточного экономического форума... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:52

2024-09-03T11:52

2024-09-03T11:52

экономика

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вэб.рф (вэб)

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ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко рассказал на полях Восточного экономического форума в ходе сессии "Возможности МСП России на рынке Китая" о том, почему Китай один из ключевых торговых партнеров России и как РЭЦ помогает укрепить сотрудничество между предпринимателями двух стран, сообщает РЭЦ."Китай является не только крупнейшим торговым партнером России, но и стратегическим союзником, с которым нас связывают давние исторические и культурные связи. В 2023 году мы значительно увеличили рост несырьевого неэнергетического экспорта в Китай, и нам еще есть куда расти. На сегодняшний день доля Китая в структуре российского ННЭ выросла до 16,7%. В целом за первые семь месяцев текущего года объем внешнеторговых сделок при поддержке РЭЦ составил 2,8 миллиарда долларов", - сообщил Прохоренко, его слова приводятся в сообщении.Он отметил важные меры поддержки РЭЦ, которые упрощают российским компаниям выход на китайский рынок. Так, например, в 2023 году Группа РЭЦ совместно с РЖД запустили логистический сервис "Экспортный экспресс для МСП". Сервис предлагает прямую железнодорожную доставку сборных грузов для малых и средних предприятий по маршруту Москва - Сиань - Москва. Транзитное время составляет 18-20 дней. Экспортеры промышленных товаров и продукции агропромышленного комплекса могут подать заявку на компенсацию части затрат на логистику. Эта мера государственной поддержки оцифрована и предоставляется государственной цифровой платформой "Мой экспорт".Отдельный фокус РЭЦ делает на продвижении отечественной продукции под брендом "Сделано в России". Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ подчеркнул, что российские компании могут получить поддержку в продвижении как на крупнейших китайских выставках, так и на местных маркетплейсах в рамках единых национальных магазинов Made in Russia, а также стать участниками уникальных маркетинговых акций РЭЦ."На данный момент открыто 36 национальных магазинов, которыми управляют 14 аккредитованных партнеров. Эти магазины представлены на 17 популярных зарубежных маркетплейсах. Первым примером такого магазина стала специализированная зона "Сделано в России", открытая в комплексной зоне в городе Далянь, провинция Ляонин", - отметил Прохоренко.Также один из самых эффективных форматов продвижения - это организация фестивалей-ярмарок "Сделано в России": "Уже прошли два таких фестиваля, один из которых состоялся в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Эти мероприятия объединяют в себе ярмарку, культурные и спортивные события, делая их интересными и привлекательными для широкой аудитории", - рассказал представитель РЭЦ.И немаловажно было отметить сотрудничество РЭЦ с Минсельхозом РФ, которое направлено на создание и управление постоянно действующими демонстрационно-дегустационными павильонами российских продуктов питания за рубежом: "На данный момент такие павильоны успешно функционируют в шести странах: Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В этих павильонах, работающих под брендами Made in Russia и Good FoodRussia, представлено более 2,6 тысячи наименований товаров, и этот ассортимент ежегодно расширяется благодаря высокому спросу на качественную продукцию российских производителей", - заключил Прохоренко.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/rets-1968799151.html

https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html

https://ria.ru/20240830/ufa-1969391932.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вэб.рф (вэб), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд