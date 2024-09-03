https://ria.ru/20240903/putin-1970367145.html

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:40

2024-09-03T21:40

2024-09-03T23:06

россия

владивосток

приморский край

владимир путин

хань чжэн

александр вулин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. На полях ВЭФ президент проведет ряд международных встреч. В частности, запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития. Запланирована и беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Во Владивосток Путин прибыл из Улан-Батора, где провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/dnr-1970270931.html

россия

владивосток

приморский край

китай

малайзия

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россия, владивосток, приморский край, владимир путин, хань чжэн, александр вулин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , китай, малайзия