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Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС

Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024

Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года. РИА Новости, 03.09.2024

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2024-09-03T09:09

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года. "Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", - сказал Путин в начале переговоров с монгольским коллегой в Улан-Баторе. Он также предложил Ухнагийн Хурэлсуху обсудить взаимодействие России и Монголии в различных областях, прежде всего в экономике. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли и 45,2% населения планеты.

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"Ждем вас": Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС в Казани Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух проводят переговоры в узком составе в специальной юрте внутри государственного дворца 2024-09-03T09:09 true PT3M58S

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