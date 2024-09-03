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Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС

Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024

Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:36

2024-09-03T15:36

2024-09-03T15:36

малайзия

россия

владивосток

владимир путин

юрий ушаков

брикс

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД Малайзии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Ибрагим на ВЭФ в среду проведет переговоры в узком и расширенном составе с Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики, международной и региональной повестки. "Премьер-министр также повторно выразит интерес Малайзии к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом Путиным, возглавляющим председательство (России - ред.) в БРИКС в 2024 году", - отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

малайзия

россия

владивосток

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малайзия, россия, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)