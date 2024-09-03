https://ria.ru/20240903/premer-1970289540.html
Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС
Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:36
2024-09-03T15:36
2024-09-03T15:36
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владивосток
владимир путин
юрий ушаков
брикс
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в заявлении МИД Малайзии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Ибрагим на ВЭФ в среду проведет переговоры в узком и расширенном составе с Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики, международной и региональной повестки. "Премьер-министр также повторно выразит интерес Малайзии к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом Путиным, возглавляющим председательство (России - ред.) в БРИКС в 2024 году", - отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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малайзия, россия, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии подчеркнет интерес страны к присоединению к БРИКС
Ибрагим на встрече с Путиным отметит интерес Малайзии к присоединению к БРИКС