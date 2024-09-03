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Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом

Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом - РИА Новости, 03.09.2024

Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом

Премьер-министр Испании Педро Санчес 8-11 сентября посетит Китай с официальным визитом, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:53

2024-09-03T10:53

2024-09-03T10:53

в мире

китай

испания

педро санчес

мао нин

ли цян

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес 8-11 сентября посетит Китай с официальным визитом, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "По приглашению премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Испании Педро Санчес с 8 по 11 сентября посетит Китай с официальным визитом", - сказала дипломат. Мао Нин добавила, что в ходе визита состоятся встречи Санчеса с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, а также председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

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китай

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в мире, китай, испания, педро санчес, мао нин, ли цян, всекитайское собрание народных представителей