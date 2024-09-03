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Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом - РИА Новости, 03.09.2024
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10:53 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/premer-1970181798.html
Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом
Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом - РИА Новости, 03.09.2024
Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом
Премьер-министр Испании Педро Санчес 8-11 сентября посетит Китай с официальным визитом, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:53
2024-09-03T10:53
в мире
китай
испания
педро санчес
мао нин
ли цян
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес 8-11 сентября посетит Китай с официальным визитом, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "По приглашению премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Испании Педро Санчес с 8 по 11 сентября посетит Китай с официальным визитом", - сказала дипломат. Мао Нин добавила, что в ходе визита состоятся встречи Санчеса с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, а также председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.
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в мире, китай, испания, педро санчес, мао нин, ли цян, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Испания, Педро Санчес, Мао Нин, Ли Цян, Всекитайское собрание народных представителей
Премьер Испании посетит Китай с официальным визитом

Премьер Испании Педро Санчес 8-11 сентября посетит Китай с официальным визитом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес 8-11 сентября посетит Китай с официальным визитом, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"По приглашению премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Испании Педро Санчес с 8 по 11 сентября посетит Китай с официальным визитом", - сказала дипломат.
Мао Нин добавила, что в ходе визита состоятся встречи Санчеса с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, а также председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.
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В миреКитайИспанияПедро СанчесМао НинЛи ЦянВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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