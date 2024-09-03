МАГАТЭ расширит поддержку Украине, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украине, занимая более активную позицию
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит поддержку Украине, займет более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
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"МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что такое решение последовало после ряда ракетных атак, которые либо непосредственно привели к отключению нескольких ядерных энергетических реакторов, либо к опасной нестабильности национальной энергосистемы. Уточняется, что Гросси заявил об этом после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве сегодня.
Гендиректор Агентства заявил, что "безопасность эксплуатации атомных электростанций зависит от стабильного и надежного подключения к электросети", а в результате конфликта "ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной в этом отношении".
"Наши эксперты будут применять опыт Агентства в области ядерной промышленной безопасности и защиты критической инфраструктуры для оценки этих подстанций", - уточнил Гросси. Отмечается, что МАГАТЭ уже разместило группы специалистов на всех украинских АЭС, чтобы помочь поддержать ядерную безопасность во время военного конфликта. Отмечается, что подстанции, необходимые для обеспечения ядерной безопасности, расположены в разных частях страны, и оценка этих объектов также важна.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.