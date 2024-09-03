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Патрушев призвал глав регионов держать на контроле эпизоотическую ситуацию - РИА Новости, 03.09.2024
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15:23 03.09.2024 (обновлено: 17:46 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/patrushev-1970282957.html
Патрушев призвал глав регионов держать на контроле эпизоотическую ситуацию
Патрушев призвал глав регионов держать на контроле эпизоотическую ситуацию - РИА Новости, 03.09.2024
Патрушев призвал глав регионов держать на контроле эпизоотическую ситуацию
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что обеспечение продовольственной безопасности и развитие экспортного потенциала... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:23
2024-09-03T17:46
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что обеспечение продовольственной безопасности и развитие экспортного потенциала животноводческой отрасли напрямую связано с эпизоотическим благополучием и призвал держать ситуацию на постоянном личном контроле, сообщили в аппарате вице-премьера. Заявление было сделано на открытии очередного заседания противоэпизоотической комиссии. Вице-премьер также поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником и пожелал новых успехов в важном деле, которые все они делают. "Дмитрий Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что обеспечение продбезопасности и развитие экспортного потенциала отрасли напрямую связано с эпизоотическим благополучием и призвал держать ситуацию на постоянном личном контроле", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники совещания рассмотрели текущую обстановку в сфере эпизоотического благополучия и меры, принимаемые по противодействию распространения африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц. Другой важный фактор для профилактических мероприятий по АЧС - это достоверный учет и регулирование численности диких кабанов. В этом направлении также необходимо проанализировать эффективность реализуемых мероприятий. Также Патрушев поручил главам субъектов наладить эффективное взаимодействие между ветеринарными службами и региональными органами по охране природы для реализации совместных мероприятий. А Минсельхозу России следует предусмотреть ужесточение ответственности для владельцев сельхозживотных за их незаконное перемещение.
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Патрушев призвал глав регионов держать на контроле эпизоотическую ситуацию

Патрушев: продбезопасность напрямую связана с эпизоотическим благополучием

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит заседание противоэпизоотической комиссии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит заседание противоэпизоотической комиссии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев проводит заседание противоэпизоотической комиссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что обеспечение продовольственной безопасности и развитие экспортного потенциала животноводческой отрасли напрямую связано с эпизоотическим благополучием и призвал держать ситуацию на постоянном личном контроле, сообщили в аппарате вице-премьера.
Заявление было сделано на открытии очередного заседания противоэпизоотической комиссии. Вице-премьер также поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником и пожелал новых успехов в важном деле, которые все они делают.
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"Дмитрий Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что обеспечение продбезопасности и развитие экспортного потенциала отрасли напрямую связано с эпизоотическим благополучием и призвал держать ситуацию на постоянном личном контроле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники совещания рассмотрели текущую обстановку в сфере эпизоотического благополучия и меры, принимаемые по противодействию распространения африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц. Другой важный фактор для профилактических мероприятий по АЧС - это достоверный учет и регулирование численности диких кабанов. В этом направлении также необходимо проанализировать эффективность реализуемых мероприятий.
Также Патрушев поручил главам субъектов наладить эффективное взаимодействие между ветеринарными службами и региональными органами по охране природы для реализации совместных мероприятий. А Минсельхозу России следует предусмотреть ужесточение ответственности для владельцев сельхозживотных за их незаконное перемещение.
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