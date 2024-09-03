https://ria.ru/20240903/park-1970136941.html

Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке откроют в 2026 году

Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке откроют в 2026 году - РИА Новости, 03.09.2024

Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке откроют в 2026 году

Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке, где будут содержаться амурские тигры, которых нельзя вернуть в дикую природу, будет сдан в 2026 году, сообщил в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:12

2024-09-03T08:12

2024-09-03T08:12

общество

владивосток

россия

русский (остров)

сергей арамилев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке, где будут содержаться амурские тигры, которых нельзя вернуть в дикую природу, будет сдан в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Проект постоянно улучшается, потому что изначально он был более простого уровня – задача была показать тигров. Сейчас это комплекс, который включает людей и ресторанное обслуживание. Серьёзно подверглась изменениям парковочная зона.. Мы сдвинули сроки на один год. Активная фаза строительства начнется с 2025 года. Тогда же будут готовы все разрешительные документы. (Открыть сафари-парк) мы планируем в 2026 году", - сказал Арамилев. По его словам, объекты парка будут открываться поэтапно. "Это крупный проект. На ВЭФ подписываем соглашение с группой компаний "Остов", которая имеет большой опыт строительства в регионах РФ", - отметил собеседник агентства. Центр "Амурский тигр" и охотнадзор разрешают конфликтные ситуации между амурским тигром и человеком, нередко спасают травмированных хищников, которые не выживут в природе. Их помещают в специализированные реабилитационные центры. Власти отмечают, что для возведения и поддержания таких центров и создается сафари-парк на Русском. Доходы от его деятельности можно будет направлять только на охрану природы, в том числе на реабилитационные центры. Ранее сообщалось, что в парке будут содержаться амурские тигры, которые по той или иной причине не могут быть возвращены в дикую природу. При этом условия содержания будут максимально приближены к их естественной среде обитания. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html

владивосток

россия

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, россия, русский (остров), сергей арамилев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)