https://ria.ru/20240903/otstavka-1970364465.html

Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер Украины подала заявление об отставке - РИА Новости, 03.09.2024

Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:06

2024-09-03T21:06

2024-09-03T22:02

украина

в мире

россия

руслан стефанчук

верховная рада украины

ольга стефанишина

денис малюська

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook*."В Верховную раду Украины поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — уточнил он.Позднее вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук также подала заявление об уходе с должности.Ранее во вторник парламентарий сообщил, что в отставку подали глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Кроме того, заявление об увольнении поступило от главы Фонда госимущества Виталия Коваля.Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своего поста может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба.По данным агентства РБК-Украина, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240701/verbitskiy-1956602944.html

https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, россия, руслан стефанчук, верховная рада украины, ольга стефанишина, денис малюська