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Вице-премьер Украины подала заявление об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
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21:06 03.09.2024 (обновлено: 22:02 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/otstavka-1970364465.html
Вице-премьер Украины подала заявление об отставке
Вице-премьер Украины подала заявление об отставке - РИА Новости, 03.09.2024
Вице-премьер Украины подала заявление об отставке
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:06
2024-09-03T22:02
украина
в мире
россия
руслан стефанчук
верховная рада украины
ольга стефанишина
денис малюська
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook*.&quot;В Верховную раду Украины поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний&quot;, — уточнил он.Позднее вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук также подала заявление об уходе с должности.Ранее во вторник парламентарий сообщил, что в отставку подали глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Кроме того, заявление об увольнении поступило от главы Фонда госимущества Виталия Коваля.Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своего поста может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба.По данным агентства РБК-Украина, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240701/verbitskiy-1956602944.html
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украина, в мире, россия, руслан стефанчук, верховная рада украины, ольга стефанишина, денис малюська
Украина, В мире, Россия, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Ольга Стефанишина, Денис Малюська
Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины подала заявление об отставке

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook*.
«

"В Верховную раду Украины поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — уточнил он.

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Позднее вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук также подала заявление об уходе с должности.
Ранее во вторник парламентарий сообщил, что в отставку подали глава Минюста Украины Денис Малюська, руководитель Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Кроме того, заявление об увольнении поступило от главы Фонда госимущества Виталия Коваля.
Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своего поста может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба.
По данным агентства РБК-Украина, офис Зеленского примет финальное решение уже сегодня. При этом завтра на заседании правящей фракции "Слуга народа" его объявят депутатам, увольнения должны состояться в среду.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаВ миреРоссияРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныОльга СтефанишинаДенис Малюська
 
 
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