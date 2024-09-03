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В России появится школьная олимпиада по труду - РИА Новости, 03.09.2024
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19:30 03.09.2024 (обновлено: 20:05 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/olimpiada-1970352151.html
В России появится школьная олимпиада по труду
В России появится школьная олимпиада по труду - РИА Новости, 03.09.2024
В России появится школьная олимпиада по труду
Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету "Труд" начиная с этого учебного года, соответствующий приказ опубликован на РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:30
2024-09-03T20:05
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету "Труд" начиная с этого учебного года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.&quot;Установить, что начиная с 2024/25 учебного года всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету &quot;Труд (технология)&quot; проводится по профилям: &quot;Культура дома, дизайн и технология&quot;, &quot;Техника, технология и техническое творчество&quot;, &quot;Информационная безопасность&quot; и &quot;Робототехника&quot;, — говорится в документе.С 1 сентября 2024 года во все школы РФ вернулся предмет "Труд". Предполагается, что дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В России появится школьная олимпиада по труду

Минпросвещения установило проведение олимпиады по труду с этого учебного года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики во время урока труда
Ученики во время урока труда - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики во время урока труда. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету "Труд" начиная с этого учебного года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«

"Установить, что начиная с 2024/25 учебного года всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету "Труд (технология)" проводится по профилям: "Культура дома, дизайн и технология", "Техника, технология и техническое творчество", "Информационная безопасность" и "Робототехника", — говорится в документе.

С 1 сентября 2024 года во все школы РФ вернулся предмет "Труд". Предполагается, что дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.
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