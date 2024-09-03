https://ria.ru/20240903/olimpiada-1970352151.html
В России появится школьная олимпиада по труду
В России появится школьная олимпиада по труду - РИА Новости, 03.09.2024
В России появится школьная олимпиада по труду
Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету "Труд" начиная с этого учебного года, соответствующий приказ опубликован на РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:30
2024-09-03T19:30
2024-09-03T20:05
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету "Труд" начиная с этого учебного года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что начиная с 2024/25 учебного года всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету "Труд (технология)" проводится по профилям: "Культура дома, дизайн и технология", "Техника, технология и техническое творчество", "Информационная безопасность" и "Робототехника", — говорится в документе.С 1 сентября 2024 года во все школы РФ вернулся предмет "Труд". Предполагается, что дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.
https://sn.ria.ru/20240903/olimpiada-1970175928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В России появится школьная олимпиада по труду
Минпросвещения установило проведение олимпиады по труду с этого учебного года