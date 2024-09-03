https://ria.ru/20240903/nato-1970346689.html

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку - РИА Новости, 03.09.2024

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ официально подал в отставку, ее уже принял генеральный секретарь Йенс Столтенберг, говорится в заявлении... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:54

2024-09-03T18:54

2024-09-03T19:08

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ официально подал в отставку, ее уже принял генеральный секретарь Йенс Столтенберг, говорится в заявлении пресс-службы альянса. "Столтенберг принял отставку, поблагодарил Джоанэ за службу", - говорится в документе. Решение вступит в силу с 10 сентября. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джоанэ собирался покинуть пост замгенсека НАТО, чтобы принять участие в президентских выборах в Румынии. Сам Столтенберг в конце сентября также покинет пост генсека НАТО, ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

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в мире, румыния, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато, politico