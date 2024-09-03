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Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку - РИА Новости, 03.09.2024
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ официально подал в отставку, ее уже принял генеральный секретарь Йенс Столтенберг, говорится в заявлении... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:54
2024-09-03T18:54
2024-09-03T19:08
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ официально подал в отставку, ее уже принял генеральный секретарь Йенс Столтенберг, говорится в заявлении пресс-службы альянса. "Столтенберг принял отставку, поблагодарил Джоанэ за службу", - говорится в документе. Решение вступит в силу с 10 сентября. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джоанэ собирался покинуть пост замгенсека НАТО, чтобы принять участие в президентских выборах в Румынии. Сам Столтенберг в конце сентября также покинет пост генсека НАТО, ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.
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в мире, румыния, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато, politico
В мире, Румыния, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО, Politico
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку с 10 сентября
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ официально подал в отставку, ее уже принял генеральный секретарь Йенс Столтенберг, говорится в заявлении пресс-службы альянса.
"Столтенберг принял отставку, поблагодарил Джоанэ за службу", - говорится в документе.
Решение вступит в силу с 10 сентября.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джоанэ собирался покинуть пост замгенсека НАТО, чтобы принять участие в президентских выборах в Румынии.
Сам Столтенберг в конце сентября также покинет пост генсека НАТО, ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.