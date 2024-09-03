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Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя - РИА Новости, 03.09.2024
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17:41 03.09.2024 (обновлено: 17:58 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/narkotiki-1970328996.html
Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя
Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя - РИА Новости, 03.09.2024
Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя
Полиция Петербурга обнаружила в ножном протезе местного жителя пакеты с наркотическим веществом, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:41
2024-09-03T17:58
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга обнаружила в ножном протезе местного жителя пакеты с наркотическим веществом, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "У дома 26В по Старо-Петергофскому проспекту в результате реализации оперативной информации полицейские Адмиралтейского района задержали 37-летнего жителя Московского района. При личном досмотре у задержанного в протезе правой ноги были обнаружены и изъяты 2 пакета с веществами общей массой 3 грамма", - говорится в сообщении. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является мефедроном. Также во время обыска по месту жительства задержанного было обнаружено еще 17 полимерных пакетов с мефедроном общей массой около 950 грамм. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый помещен под домашний арест.
https://ria.ru/20240621/akter-1954589847.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя

Полиция в Петербурге обнаружила пакеты с наркотиками в ножном протезе мужчины

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга обнаружила в ножном протезе местного жителя пакеты с наркотическим веществом, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
«
"У дома 26В по Старо-Петергофскому проспекту в результате реализации оперативной информации полицейские Адмиралтейского района задержали 37-летнего жителя Московского района. При личном досмотре у задержанного в протезе правой ноги были обнаружены и изъяты 2 пакета с веществами общей массой 3 грамма", - говорится в сообщении.
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является мефедроном. Также во время обыска по месту жительства задержанного было обнаружено еще 17 полимерных пакетов с мефедроном общей массой около 950 грамм.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый помещен под домашний арест.
Актер Георгий Сагиашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Источник: актера сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками в Москве
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