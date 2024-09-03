https://ria.ru/20240903/narkotiki-1970328996.html

Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя

Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя - РИА Новости, 03.09.2024

Полиция в Петербурге обнаружила наркотики в ножном протезе местного жителя

Полиция Петербурга обнаружила в ножном протезе местного жителя пакеты с наркотическим веществом, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:41

2024-09-03T17:41

2024-09-03T17:58

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция Петербурга обнаружила в ножном протезе местного жителя пакеты с наркотическим веществом, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "У дома 26В по Старо-Петергофскому проспекту в результате реализации оперативной информации полицейские Адмиралтейского района задержали 37-летнего жителя Московского района. При личном досмотре у задержанного в протезе правой ноги были обнаружены и изъяты 2 пакета с веществами общей массой 3 грамма", - говорится в сообщении. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является мефедроном. Также во время обыска по месту жительства задержанного было обнаружено еще 17 полимерных пакетов с мефедроном общей массой около 950 грамм. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый помещен под домашний арест.

https://ria.ru/20240621/akter-1954589847.html

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происшествия, россия, санкт-петербург