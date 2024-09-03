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МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - РИА Новости, 03.09.2024
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20:03 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mid-1970356062.html
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - РИА Новости, 03.09.2024
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом, заявила официальный... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:03
2024-09-03T20:03
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Бывший премьер Великобритании Гордон Браун ранее заявил, что увеличение вдвое числа стран-членов БРИКС указывает на стремление мирового сообщества формировать более оппортунистические связи, которые могут оказаться потенциально опасными. "Что касается опасности, то в первую очередь Лондону надо беречься наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что расширение объединения указывает на решимость мирового сообщества "скинуть с себя ярмо неоколониального гнета", развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
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в мире, россия, лондон, великобритания, мария захарова, гордон браун, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Мария Захарова, Гордон Браун, Сергей Лавров, БРИКС
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону

Захарова: Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а деградации в Британии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Бывший премьер Великобритании Гордон Браун ранее заявил, что увеличение вдвое числа стран-членов БРИКС указывает на стремление мирового сообщества формировать более оппортунистические связи, которые могут оказаться потенциально опасными.
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"Что касается опасности, то в первую очередь Лондону надо беречься наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что расширение объединения указывает на решимость мирового сообщества "скинуть с себя ярмо неоколониального гнета", развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
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