https://ria.ru/20240903/mid-1970356062.html

МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону

МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - РИА Новости, 03.09.2024

МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону

Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом, заявила официальный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:03

2024-09-03T20:03

2024-09-03T20:03

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Бывший премьер Великобритании Гордон Браун ранее заявил, что увеличение вдвое числа стран-членов БРИКС указывает на стремление мирового сообщества формировать более оппортунистические связи, которые могут оказаться потенциально опасными. "Что касается опасности, то в первую очередь Лондону надо беречься наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что расширение объединения указывает на решимость мирового сообщества "скинуть с себя ярмо неоколониального гнета", развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html

https://ria.ru/20240902/moldavija-1970043930.html

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в мире, россия, лондон, великобритания, мария захарова, гордон браун, сергей лавров, брикс