https://ria.ru/20240903/marochko-1970133645.html
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 03.09.2024
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске
ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:32
2024-09-03T07:32
2024-09-03T07:32
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских боевиков в населенном пункте Купянск по улице 1 Мая обнаружен ПВД ВФУ (пункт временной дислокации вооруженных формирований Украины - ред.), расположенный в одном из административных зданий города. Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы - ред.). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, уничтожены до 30 военнослужащих, находившихся в пункте временной дислокации ВСУ.
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске
Марочко: ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Купянске