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Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/marochko-1970133645.html
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 03.09.2024
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске
ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:32
2024-09-03T07:32
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
андрей марочко
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских боевиков в населенном пункте Купянск по улице 1 Мая обнаружен ПВД ВФУ (пункт временной дислокации вооруженных формирований Украины - ред.), расположенный в одном из административных зданий города. Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы - ред.). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, уничтожены до 30 военнослужащих, находившихся в пункте временной дислокации ВСУ.
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html
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россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске

Марочко: ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Купянске

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских боевиков в населенном пункте Купянск по улице 1 Мая обнаружен ПВД ВФУ (пункт временной дислокации вооруженных формирований Украины - ред.), расположенный в одном из административных зданий города. Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы - ред.). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, уничтожены до 30 военнослужащих, находившихся в пункте временной дислокации ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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