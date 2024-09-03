https://ria.ru/20240903/marochko-1970133645.html

Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске

Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 03.09.2024

Марочко сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске

ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:32

2024-09-03T07:32

2024-09-03T07:32

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

андрей марочко

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских боевиков в населенном пункте Купянск по улице 1 Мая обнаружен ПВД ВФУ (пункт временной дислокации вооруженных формирований Украины - ред.), расположенный в одном из административных зданий города. Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы - ред.). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, уничтожены до 30 военнослужащих, находившихся в пункте временной дислокации ВСУ.

https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html

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россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины