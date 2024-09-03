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ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/marochko-1970132215.html
ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко
ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024
ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко
ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:05
2024-09-03T07:05
специальная военная операция на украине
харьков
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
в мире
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ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС (воздушно-космически силы – ред.). Также противник признает численное превосходство ВС РФ, а оснащенность наших войск современными видами и типами вооружения, по данным разведки вооруженных формирований Украины, за последнее время резко возросла", - сообщил Марочко агентству. В минувший понедельник министерство обороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова.
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харьков, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко

Марочко: ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий ВС России под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС (воздушно-космически силы – ред.). Также противник признает численное превосходство ВС РФ, а оснащенность наших войск современными видами и типами вооружения, по данным разведки вооруженных формирований Украины, за последнее время резко возросла", - сообщил Марочко агентству.
Кадры штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Переездное в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Десант выбил боевиков ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР
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В минувший понедельник министерство обороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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