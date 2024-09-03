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ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко

ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко - РИА Новости, 03.09.2024

ВСУ отмечают рост числа штурмов ВС России под Харьковом, заявил Марочко

ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:05

2024-09-03T07:05

2024-09-03T07:05

специальная военная операция на украине

харьков

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВСУ отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики, находящиеся в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках. По докладам, штурмовые действия наших войск поддерживает как артиллерия, так и ВКС (воздушно-космически силы – ред.). Также противник признает численное превосходство ВС РФ, а оснащенность наших войск современными видами и типами вооружения, по данным разведки вооруженных формирований Украины, за последнее время резко возросла", - сообщил Марочко агентству. В минувший понедельник министерство обороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, в том числе в районе Харькова.

https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html

харьков

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харьков, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире