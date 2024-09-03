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Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой - РИА Новости, 03.09.2024
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18:09 03.09.2024 (обновлено: 18:10 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970338648.html
Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой
Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой - РИА Новости, 03.09.2024
Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой
Пропавшая 12-летняя девочка из поселка Бугры Ленобласти найдена живой на территории Приозерского района, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:09
2024-09-03T18:10
происшествия
жилье
приозерский район
всеволожский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Пропавшая 12-летняя девочка из поселка Бугры Ленобласти найдена живой на территории Приозерского района, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "Ребенок найден. В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории Приозерского района Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, школьница на электричке вместе с собакой добралась до своей подруги. "Причины ухода из дома выяснит инспектор по делам несовершеннолетних, он сейчас едет на место", - добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что по факту пропажи девочки было заведено дело об убийстве малолетнего. По данным следствия, 1 сентября в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась.
https://ria.ru/20240704/podrostki-1957502139.html
приозерский район
всеволожский район
ленинградская область
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происшествия, жилье, приозерский район, всеволожский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Приозерский район, Всеволожский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой

Пропавшую в Ленобласти 12-летнюю девочку нашли живой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов у здания Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве
Сотрудник правоохранительных органов у здания Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Пропавшая 12-летняя девочка из поселка Бугры Ленобласти найдена живой на территории Приозерского района, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Ребенок найден. В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории Приозерского района Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ведомства.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, школьница на электричке вместе с собакой добралась до своей подруги.
"Причины ухода из дома выяснит инспектор по делам несовершеннолетних, он сейчас едет на место", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по факту пропажи девочки было заведено дело об убийстве малолетнего. По данным следствия, 1 сентября в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась.
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ПроисшествияЖильеПриозерский районВсеволожский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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