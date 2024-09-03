https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970338648.html

Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой

Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой - РИА Новости, 03.09.2024

Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли живой

Пропавшая 12-летняя девочка из поселка Бугры Ленобласти найдена живой на территории Приозерского района, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:09

2024-09-03T18:09

2024-09-03T18:10

происшествия

жилье

приозерский район

всеволожский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Пропавшая 12-летняя девочка из поселка Бугры Ленобласти найдена живой на территории Приозерского района, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "Ребенок найден. В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории Приозерского района Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, школьница на электричке вместе с собакой добралась до своей подруги. "Причины ухода из дома выяснит инспектор по делам несовершеннолетних, он сейчас едет на место", - добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что по факту пропажи девочки было заведено дело об убийстве малолетнего. По данным следствия, 1 сентября в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась.

https://ria.ru/20240704/podrostki-1957502139.html

приозерский район

всеволожский район

ленинградская область

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происшествия, жилье, приозерский район, всеволожский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)