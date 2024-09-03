https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970321489.html
В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки
В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки - РИА Новости, 03.09.2024
В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки
Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в Ленобласти после пропажи 12-летней девочки, которая в понедельник ушла гулять с собакой и не вернулась,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:17
2024-09-03T17:17
2024-09-03T17:17
происшествия
россия
ленинградская область
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ae77b3b41d3f8e7561630bab80d40a28.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в Ленобласти после пропажи 12-летней девочки, которая в понедельник ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 12-летенй девочки с целью установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (пунктом - ред.) "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 1 сентября в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ранее уточнила приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, серые глаза, рост 152-156 сантиметров. Предположительно, она была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе был рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка. Также, по данным ведомства, в результате изучения записей с камер видеонаблюдения дополнительно было установлено, что с большой долей вероятности девочка ушла из дома в понедельник около 5.00 мск. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Мурино, а также следователя и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС", - добавили в региональном СК.
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
россия
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a67fddda5633feaaa179f4855081dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки
СК возбудил уголовное дело после пропажи 12-летней девочки в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в Ленобласти после пропажи 12-летней девочки, которая в понедельник ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 12-летенй девочки с целью установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (пунктом - ред.) "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 сентября в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ранее уточнила приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, серые глаза, рост 152-156 сантиметров. Предположительно, она была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе был рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка. Также, по данным ведомства, в результате изучения записей с камер видеонаблюдения дополнительно было установлено, что с большой долей вероятности девочка ушла из дома в понедельник около 5.00 мск.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Мурино, а также следователя и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС", - добавили в региональном СК.