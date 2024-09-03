https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970321489.html

В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки

В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки - РИА Новости, 03.09.2024

В Ленобласти завели дело после пропажи 12-летней девочки

Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в Ленобласти после пропажи 12-летней девочки, которая в понедельник ушла гулять с собакой и не вернулась,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:17

2024-09-03T17:17

2024-09-03T17:17

происшествия

россия

ленинградская область

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в Ленобласти после пропажи 12-летней девочки, которая в понедельник ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 12-летенй девочки с целью установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (пунктом - ред.) "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 1 сентября в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 12-летняя девочка ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ранее уточнила приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, серые глаза, рост 152-156 сантиметров. Предположительно, она была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе был рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка. Также, по данным ведомства, в результате изучения записей с камер видеонаблюдения дополнительно было установлено, что с большой долей вероятности девочка ушла из дома в понедельник около 5.00 мск. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Мурино, а также следователя и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС", - добавили в региональном СК.

https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html

россия

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, россия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)