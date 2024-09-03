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Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
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22:37 03.09.2024 (обновлено: 23:22 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/kuleba-1970371604.html
Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины, пишут СМИ
Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины, пишут СМИ
Дмитрия Кулебу планируют уволить с должности министра иностранных дел Украины, на его место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу, сообщило... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:37
2024-09-03T23:22
в мире
украина
дмитрий кулеба
андрей сибига
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дмитрия Кулебу планируют уволить с должности министра иностранных дел Украины, на его место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства. &quot;Главу МИД Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена - первый замглавы МИД Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения&quot;, - говорится в сообщении.По информации источников издания, премьер Украины Денис Шмыгаль сохранит свое кресло. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что кандидатом на пост министра иностранных дел, кроме Сибиги, является бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, который в апреле этого года был назначен заместителем руководителя офиса Зеленского.Ранее во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, андрей сибига, денис малюська, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины, пишут СМИ

"Украинская правда": Кулебу планируют уволить с должности главы МИД

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дмитрия Кулебу планируют уволить с должности министра иностранных дел Украины, на его место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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31 августа, 08:00
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"Главу МИД Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена - первый замглавы МИД Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения", - говорится в сообщении.

По информации источников издания, премьер Украины Денис Шмыгаль сохранит свое кресло.
Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что кандидатом на пост министра иностранных дел, кроме Сибиги, является бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, который в апреле этого года был назначен заместителем руководителя офиса Зеленского.
Ранее во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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В миреУкраинаДмитрий КулебаАндрей СибигаДенис МалюськаВерховная Рада Украины
 
 
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