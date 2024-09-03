https://ria.ru/20240903/krokus-1970118040.html

Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.09.2024

Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейн Хамидов несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:19

2024-09-03T03:19

2024-09-03T03:20

теракт в "крокус сити холле"

артемовский

москва

таджикистан

крокус сити холл

крокус

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АРТЕМОВСКИЙ (Свердловская обл.), 3 сен – РИА Новости. Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейн Хамидов несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артемовский в Свердловской области, но после расставания родителей вместе с матерью покинул населенный пункт, сообщил РИА Новости бывший сосед семьи. Старый одноэтажный дом, разделенный на три квартиры, стоит в самом конце улицы Дегтярёва на окраине Артемовского, дальше лишь пустыри. Вокруг лес, асфальтированных дорог нет, да и грунтом проезд к немногочисленным домам облагородили лишь недавно, говорят местные жители. Иван Князев - один из немногих оставшихся в этом месте старожил. Сейчас ему 87 лет, живет он один с собакой, а раньше делил дом с семьей Хамидовых, которая занимала одну из квартир, но самую большую – трехкомнатную. По словам дяди Вани, семья не арендовала, а купила жилье, но коммунальные услуги не оплачивала. Женщина занималась воспитанием шестерых детей и получала на них выплаты. Глава же семейства работал на выезде, вахтами. В общей сложности супруги Хамидовы прожили в своей квартире в Артемовском порядка трех лет. "Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал. Так и стоит квартира пустая", - рассказал РИА Новости Иван Иванович. С того момента, как жильцы покинули квартиру, прошло порядка 10 лет. Расул Хамидов один раз возвращался, осматривал дом и говорил, что в него планирует заселиться его сын. Однако, говорит дядя Ваня, приехавший молодой человек лишь забрал оставшиеся ценные вещи и больше не появлялся. Сейчас дверь в бывшее жилище Хамидовых открыта, но попасть внутрь не так просто – за долгие годы отсутствия хозяев вход "охраняют" заросли крапивы и двухметрового репейника. Большая часть остекления веранды отсутствует, также частично нет и пола, поэтому внутри уже вовсю растет трава. А вот на дверях, ведущих из прихожей на кухню и в жилые комнаты, висят замки. Напротив дома – разрушенная баня и теплица, в которой Хамидов-старший планировал зимой выращивать огурцы и помидоры. По словам дяди Вани, семья мало общалась с местными жителями. Это же подтверждает и еще один сосед, который живет на другой стороне улицы. "Жили на отшибе. Все время отдельно, не общались ни с кем толком. Даже встречал их редко. Летом сюда приезжали, а зимовать уезжали", - рассказал мужчина. В четверг Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус сити холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске. Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом, как сообщалось, их этапировали в Москву. Четверо – граждане Таджикистана, один – гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240831/figurant-1969625993.html

https://ria.ru/20240830/krokus-1969407715.html

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html

артемовский

москва

таджикистан

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