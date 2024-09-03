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Котяков назвал самые востребованные профессии в России - РИА Новости, 03.09.2024
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16:13 03.09.2024 (обновлено: 16:17 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/kotjakov-1970302425.html
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Котяков назвал самые востребованные профессии в России - РИА Новости, 03.09.2024
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о самых востребованных профессиях в России, среди них - инженерные и рабочие специальности и сфера... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:13
2024-09-03T16:17
общество
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САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о самых востребованных профессиях в России, среди них - инженерные и рабочие специальности и сфера IT. "(Востребованы), конечно, инженерные специальности, конечно, сфера IT. И если мы посмотрим сегодня на производственную сферу, то у нас большой спрос на рабочие специальности - операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением - ред.), это и сварщики, причем сварщики разных категорий, сегодня сварщики высокой квалификации - одна из самых востребованных профессий... Структура (востребованных профессий - ред.) такая. Пока в перспективе в ближайшие года-двух она у нас не меняется", - сообщил Котяков журналистам во время рабочей поездки в Самару. Он уточнил, что с помощью программ, которые внедряются совместно с работодателями, нивелируется высокий спрос по указанным специальностям. Министр труда добавил, что помимо спроса на определенные кадры, сегодня формируется серьезный спрос на технологии, и необходимо обратить внимание на рост производительности труда. В свою очередь изменения технологического цикла и требования к росту производительности труда приведут к необходимости актуализировать знания работников. "Поэтому сейчас в рамках национального проекта "Кадры" есть отдельный блок - переподготовка работающих специалистов. Раньше мы делали акцент на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сейчас мы будем делать акцент в том числе на обрабатывающую промышленность", - сказал Котяков.
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общество, россия, антон котяков, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Антон Котяков, Социальный навигатор, Кем стать
Котяков назвал самые востребованные профессии в России

Министр труда Котяков рассказал о самых востребованных профессиях в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
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САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о самых востребованных профессиях в России, среди них - инженерные и рабочие специальности и сфера IT.
"(Востребованы), конечно, инженерные специальности, конечно, сфера IT. И если мы посмотрим сегодня на производственную сферу, то у нас большой спрос на рабочие специальности - операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением - ред.), это и сварщики, причем сварщики разных категорий, сегодня сварщики высокой квалификации - одна из самых востребованных профессий... Структура (востребованных профессий - ред.) такая. Пока в перспективе в ближайшие года-двух она у нас не меняется", - сообщил Котяков журналистам во время рабочей поездки в Самару.
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Он уточнил, что с помощью программ, которые внедряются совместно с работодателями, нивелируется высокий спрос по указанным специальностям.
Министр труда добавил, что помимо спроса на определенные кадры, сегодня формируется серьезный спрос на технологии, и необходимо обратить внимание на рост производительности труда. В свою очередь изменения технологического цикла и требования к росту производительности труда приведут к необходимости актуализировать знания работников.
"Поэтому сейчас в рамках национального проекта "Кадры" есть отдельный блок - переподготовка работающих специалистов. Раньше мы делали акцент на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сейчас мы будем делать акцент в том числе на обрабатывающую промышленность", - сказал Котяков.
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