https://ria.ru/20240903/konkurs-1970339594.html

Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина

Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина - РИА Новости, 03.09.2024

Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина

Фотографы из 36 стран, в том числе из тех, которые ввели санкции в отношении РФ, направили свои работы на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:14

2024-09-03T18:14

2024-09-03T18:18

культура

технологии

россия

юар

бангладеш

дмитрий киселев

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фотографы из 36 стран, в том числе из тех, которые ввели санкции в отношении РФ, направили свои работы на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы получили в этом году из 36 (стран - ред.), причем много фотографий из так называемых недружественных стран мира, а недружественные - это те, кто объявил санкции России", - сказал Киселев на торжественной церемонии объявления победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Киселев также рассказал, что конкурс был запущен для молодых профессионалов. Всего за десять лет в нем приняли участие фотографы из более чем 80 стран. "Перед нами стояла задача увековечения памяти талантливого человека, который не только делал очень яркие, запоминающиеся фотографии, но и писал очень глубокие тексты", - отметил Киселев. Снимки, присланные на конкурс, позволяют увидеть, как живут люди в таких странах, как Бангладеш или ЮАР, продолжил он. Фотографии из ЮАР были представлены на конкурсе впервые, добавил Киселев. "Фотографы, наши коллеги, они не обременяют себя этой ненавистью в отношении нашей страны, они хотят иметь дело с Россией, так как хотят развивать профессиональные связи, поэтому шлют нам тысячи фотографий", - отметил Киселев. По его словам, зрители подпитываются энергией героев этих фотографий. С одной стороны, можно созерцать их жизнь, а с другой стороны, обмениваться энергией, которую излучает каждый снимок. "Мы счастливы, что нам удалось сделать конкурс очень живым, вдохновляющим профессионалов и тех, кто видит эти фотографии. Выставки этих фотографий потом отправляются по миру и их могут увидеть люди из самых разных стран", - напомнил он. Киселев поблагодарил зрителей за интерес к фотоконкурсу имени Стенина и выразил благодарность Музею современной истории, который в этом году принял мероприятие в своих стенах.

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https://ria.ru/20240903/zaharova-1970336643.html

https://ria.ru/20240903/konkurs-1970076173.html

россия

юар

бангладеш

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технологии, россия, юар, бангладеш, дмитрий киселев, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина