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Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина - РИА Новости, 03.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:14 03.09.2024 (обновлено: 18:18 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/konkurs-1970339594.html
Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина
Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина - РИА Новости, 03.09.2024
Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина
Фотографы из 36 стран, в том числе из тех, которые ввели санкции в отношении РФ, направили свои работы на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:14
2024-09-03T18:18
культура
технологии
россия
юар
бангладеш
дмитрий киселев
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фотографы из 36 стран, в том числе из тех, которые ввели санкции в отношении РФ, направили свои работы на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы получили в этом году из 36 (стран - ред.), причем много фотографий из так называемых недружественных стран мира, а недружественные - это те, кто объявил санкции России", - сказал Киселев на торжественной церемонии объявления победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Киселев также рассказал, что конкурс был запущен для молодых профессионалов. Всего за десять лет в нем приняли участие фотографы из более чем 80 стран. "Перед нами стояла задача увековечения памяти талантливого человека, который не только делал очень яркие, запоминающиеся фотографии, но и писал очень глубокие тексты", - отметил Киселев. Снимки, присланные на конкурс, позволяют увидеть, как живут люди в таких странах, как Бангладеш или ЮАР, продолжил он. Фотографии из ЮАР были представлены на конкурсе впервые, добавил Киселев. "Фотографы, наши коллеги, они не обременяют себя этой ненавистью в отношении нашей страны, они хотят иметь дело с Россией, так как хотят развивать профессиональные связи, поэтому шлют нам тысячи фотографий", - отметил Киселев. По его словам, зрители подпитываются энергией героев этих фотографий. С одной стороны, можно созерцать их жизнь, а с другой стороны, обмениваться энергией, которую излучает каждый снимок. "Мы счастливы, что нам удалось сделать конкурс очень живым, вдохновляющим профессионалов и тех, кто видит эти фотографии. Выставки этих фотографий потом отправляются по миру и их могут увидеть люди из самых разных стран", - напомнил он. Киселев поблагодарил зрителей за интерес к фотоконкурсу имени Стенина и выразил благодарность Музею современной истории, который в этом году принял мероприятие в своих стенах.
https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html
https://ria.ru/20240903/zaharova-1970336643.html
https://ria.ru/20240903/konkurs-1970076173.html
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технологии, россия, юар, бангладеш, дмитрий киселев, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Культура, Технологии, Россия, ЮАР, Бангладеш, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фотографы из 36 стран направили свои работы на конкурс имени Стенина

В конкурсе фотожурналистики имени Стенина приняли участие фотографы из 36 стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПобедители и призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве. 3 сентября 2024
Победители и призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Победители и призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года в Государственном музее современной истории России в Москве. 3 сентября 2024
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фотографы из 36 стран, в том числе из тех, которые ввели санкции в отношении РФ, направили свои работы на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы получили в этом году из 36 (стран - ред.), причем много фотографий из так называемых недружественных стран мира, а недружественные - это те, кто объявил санкции России", - сказал Киселев на торжественной церемонии объявления победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
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Киселев также рассказал, что конкурс был запущен для молодых профессионалов. Всего за десять лет в нем приняли участие фотографы из более чем 80 стран.
«
"Перед нами стояла задача увековечения памяти талантливого человека, который не только делал очень яркие, запоминающиеся фотографии, но и писал очень глубокие тексты", - отметил Киселев.
Снимки, присланные на конкурс, позволяют увидеть, как живут люди в таких странах, как Бангладеш или ЮАР, продолжил он. Фотографии из ЮАР были представлены на конкурсе впервые, добавил Киселев.
«
"Фотографы, наши коллеги, они не обременяют себя этой ненавистью в отношении нашей страны, они хотят иметь дело с Россией, так как хотят развивать профессиональные связи, поэтому шлют нам тысячи фотографий", - отметил Киселев.
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По его словам, зрители подпитываются энергией героев этих фотографий. С одной стороны, можно созерцать их жизнь, а с другой стороны, обмениваться энергией, которую излучает каждый снимок.
«
"Мы счастливы, что нам удалось сделать конкурс очень живым, вдохновляющим профессионалов и тех, кто видит эти фотографии. Выставки этих фотографий потом отправляются по миру и их могут увидеть люди из самых разных стран", - напомнил он.
Киселев поблагодарил зрителей за интерес к фотоконкурсу имени Стенина и выразил благодарность Музею современной истории, который в этом году принял мероприятие в своих стенах.
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КультураТехнологииРоссияЮАРБангладешДмитрий КиселевАндрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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