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Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра - РИА Новости, 03.09.2024
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09:30 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/knaysl-1970153091.html
Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра
Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра - РИА Новости, 03.09.2024
Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:30
2024-09-03T09:30
россия
хабаровский край
амурская область
карин кнайсль
сергей арамилев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра Сергей Арамилев. Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над этим хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи. В феврале 2023 года Арамилев сообщил РИА Новости, что Кнайсль выделила средства, на которые были закуплены девять современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье. Кнайсль на полях ВЭФ-2023 рассказывала РИА Новости, что хочет приехать в заповедник. "Мы перешли на несколько иной этап сотрудничества, она - некий посол нашей деятельности, амбассадор. То есть она всецело поддерживает деятельность по охране этого животного в России. Для нее очень важно, и сейчас она рассказывает о нашей деятельности, у нее достаточно много партнеров, они участвуют в нашей организации. Мы к ней зачастую обращаемся за советом, в том числе и в сфере международных отношений, как работать с международными организациями. У нее очень богатый опыт она помогает советами, наставничеством, мы ей за это очень благодарны", - сказал Арамилев. Он отметил также, что Кнайсль еще не посетила Лазовский заповедник в Приморье, но она побывала в Службе охотнадзора Хабаровского края и посмотрела, как выхаживают раненных тигрят, окунулась в процесс охраны природы. "Высоко его оценила, для нас это очень ценно, потому что у нее большой опыт – именно европейский опыт отношения к природе, восстановления утраченного, и она как никто другой понимает, как это сложно и какие большие усилия РФ прилагает", - отметил Арамилев. Он выразил надежду, что вскоре у Кнайсль появится возможность посетить Лазовский заповедник или нацпарк "Бикин" в Приморье. "Мы договорились, что в скором времени, может, до конца года найдем окно, и поездка состоится", - добавил собеседник. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/park-1970136941.html
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хабаровский край
амурская область
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4.7
96
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россия, хабаровский край, амурская область, карин кнайсль, сергей арамилев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Россия, Хабаровский край, Амурская область, Карин Кнайсль, Сергей Арамилев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала амбассадором по сохранению амурского тигра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра Сергей Арамилев.
Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над этим хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи. В феврале 2023 года Арамилев сообщил РИА Новости, что Кнайсль выделила средства, на которые были закуплены девять современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье. Кнайсль на полях ВЭФ-2023 рассказывала РИА Новости, что хочет приехать в заповедник.
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"Мы перешли на несколько иной этап сотрудничества, она - некий посол нашей деятельности, амбассадор. То есть она всецело поддерживает деятельность по охране этого животного в России. Для нее очень важно, и сейчас она рассказывает о нашей деятельности, у нее достаточно много партнеров, они участвуют в нашей организации. Мы к ней зачастую обращаемся за советом, в том числе и в сфере международных отношений, как работать с международными организациями. У нее очень богатый опыт она помогает советами, наставничеством, мы ей за это очень благодарны", - сказал Арамилев.
Он отметил также, что Кнайсль еще не посетила Лазовский заповедник в Приморье, но она побывала в Службе охотнадзора Хабаровского края и посмотрела, как выхаживают раненных тигрят, окунулась в процесс охраны природы. "Высоко его оценила, для нас это очень ценно, потому что у нее большой опыт – именно европейский опыт отношения к природе, восстановления утраченного, и она как никто другой понимает, как это сложно и какие большие усилия РФ прилагает", - отметил Арамилев.
Он выразил надежду, что вскоре у Кнайсль появится возможность посетить Лазовский заповедник или нацпарк "Бикин" в Приморье. "Мы договорились, что в скором времени, может, до конца года найдем окно, и поездка состоится", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияХабаровский крайАмурская областьКарин КнайсльСергей АрамилевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Общество
 
 
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