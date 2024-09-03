https://ria.ru/20240903/istochnik-1970128418.html

Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис

Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис - РИА Новости, 03.09.2024

Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис

Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:05

2024-09-03T06:05

2024-09-03T10:32

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что власти Парижа выдали ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова и его брата Николая 25 марта.Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Позже стало известно, что у него есть гражданство нескольких стран — российское, французское. Также он имеет паспорта ОАЭ и Сент-Китс и Невис."Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис", — сказал собеседник агентства. О местонахождении Николая в настоящее время ничего не сообщается.Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения миллиардеру еще не предъявлены.Дуров отпущен под залог в пять миллионов евро, которые он вскоре должен внести. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Французские СМИ сообщили 1 сентября, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. По данным прессы, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.

https://ria.ru/20240829/durov-1969215528.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968978268.html

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париж

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