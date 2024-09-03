Рейтинг@Mail.ru
Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 03.09.2024 (обновлено: 10:32 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/istochnik-1970128418.html
Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис
Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис - РИА Новости, 03.09.2024
Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис
Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:05
2024-09-03T10:32
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
сент-китс и невис
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969053518_89:93:585:372_1920x0_80_0_0_bbe062a19c8586065e6702c545d303b4.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что власти Парижа выдали ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова и его брата Николая 25 марта.Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Позже стало известно, что у него есть гражданство нескольких стран — российское, французское. Также он имеет паспорта ОАЭ и Сент-Китс и Невис."Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис", — сказал собеседник агентства. О местонахождении Николая в настоящее время ничего не сообщается.Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения миллиардеру еще не предъявлены.Дуров отпущен под залог в пять миллионов евро, которые он вскоре должен внести. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Французские СМИ сообщили 1 сентября, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. По данным прессы, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.
https://ria.ru/20240829/durov-1969215528.html
https://ria.ru/20240828/durov-1968978268.html
сент-китс и невис
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969053518_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_3c34060122de33b8611d2572c6226850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, сент-китс и невис, франция, париж
Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Сент-Китс и Невис, Франция, Париж
Источник: брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис

Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат

© Фото : соцсетиНиколай Дуров
Николай Дуров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети
Николай Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Николай Дуров, который упоминается в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что власти Парижа выдали ордера на арест основателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова и его брата Николая 25 марта.
Николай Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Николай Дуров: что известно о брате создателя Telegram
29 августа, 13:45
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Позже стало известно, что у него есть гражданство нескольких стран — российское, французское. Также он имеет паспорта ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
"Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис", — сказал собеседник агентства. О местонахождении Николая в настоящее время ничего не сообщается.
Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения миллиардеру еще не предъявлены.
Дуров отпущен под залог в пять миллионов евро, которые он вскоре должен внести. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Французские СМИ сообщили 1 сентября, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. По данным прессы, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.
Павел и Николай Дуровы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Франция в марте объявила Дурова и его брата в розыск, сообщили СМИ
28 августа, 14:32
 
Павел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииСент-Китс и НевисФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала