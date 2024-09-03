https://ria.ru/20240903/indonezija-1970369875.html

В Индонезии прокомментировали возможность блокировки Telegram

В Индонезии прокомментировали возможность блокировки Telegram - РИА Новости, 03.09.2024

В Индонезии прокомментировали возможность блокировки Telegram

Возможность блокировки платформы Telegram в Индонезии не связана с арестом основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, заявил генеральный директор по... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:13

2024-09-03T22:13

2024-09-03T22:13

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задержание павла дурова во франции

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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Возможность блокировки платформы Telegram в Индонезии не связана с арестом основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, заявил генеральный директор по информации и связям с общественностью министерства связи и информационных технологий страны Прабу Революси. На прошлой неделе министр связи и информационных технологий Индонезии Буди Арье Сетиади пригрозил заблокировать Telegram в стране из-за того, что платформа "способствует онлайн-гемблингу и порнографии". По его словам, на данный момент проводятся дополнительные исследования ситуации. По данным индонезийского портала Katadata.co.id, Революси заявил, что ведомство уже связалось с Telegram и получило ответ представителей платформы, встреча с которыми "состоится как можно скорее". "Однако их вызов не связан с арестом генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции. Этот вызов связан с азартными играми в интернете и порнографическим контентом", - отмечает издание со ссылкой на чиновника. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html

https://ria.ru/20240902/durov-1970040907.html

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в мире, технологии, франция, индонезия, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции