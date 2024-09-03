https://ria.ru/20240903/ibragim-1970286461.html

В МИД Малайзии рассказали о предстоящей встрече Путина и премьера Ибрагима

В МИД Малайзии рассказали о предстоящей встрече Путина и премьера Ибрагима - РИА Новости, 03.09.2024

В МИД Малайзии рассказали о предстоящей встрече Путина и премьера Ибрагима

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ обсудят ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке, говорится в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:29

2024-09-03T15:29

2024-09-03T15:29

малайзия

россия

ближний восток

владимир путин

юрий ушаков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ обсудят ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД Малайзии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки. "Премьер-министр (Ибрагим - ред.) планирует провести двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.… Ожидается, что они обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр и президент Путин также обсудят сотрудничество в контексте диалогового партнерства АСЕАН-Россия", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на его сайте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/malayziya-1969999617.html

малайзия

россия

ближний восток

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малайзия, россия, ближний восток, владимир путин, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)