https://ria.ru/20240903/gosizmena-1970196541.html
Новосибирского ученого приговорили к 15 годам за госизмену
Новосибирского ученого приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 03.09.2024
Новосибирского ученого приговорили к 15 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:01
2024-09-03T12:01
2024-09-03T12:01
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россия
александр шиплюк
российская академия наук
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали в суде. Уточняется, что суд признал Шиплюка виновным по статье 275 УК РФ. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей и назначил полтора года ограничения свободы после освобождения. Подробности обвинения не разглашаются, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел о госизмене в отношении трех ученых-аэродинамиков этого института. Помимо Шиплюка были арестованы Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев. В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляли о невиновности своих коллег и писали о том, что все трое известны своими блестящими научными результатами и не покинули Россию, несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей. Сотрудники института обращались к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
https://ria.ru/20240417/golubkin-1940568487.html
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происшествия, россия, александр шиплюк, российская академия наук, московский городской суд, новосибирск
Происшествия, Россия, Александр Шиплюк, Российская академия наук, Московский городской суд, Новосибирск
Новосибирского ученого приговорили к 15 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии директора ИТПМ СО РАН Шиплюка
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Уточняется, что суд признал Шиплюка виновным по статье 275 УК РФ
. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей и назначил полтора года ограничения свободы после освобождения.
Подробности обвинения не разглашаются, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".
Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел о госизмене в отношении трех ученых-аэродинамиков этого института. Помимо Шиплюка были арестованы Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев.
В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляли о невиновности своих коллег и писали о том, что все трое известны своими блестящими научными результатами и не покинули Россию, несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей. Сотрудники института обращались к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".