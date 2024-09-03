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Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников - РИА Новости, 03.09.2024
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18:51 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/forum-1970346220.html
Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников
Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников - РИА Новости, 03.09.2024
Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников
Почти 5 тысяч участников и 931 спикер уже зарегистрированы на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 9-11 сентября, с учетом... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:51
2024-09-03T18:51
республика татарстан
экономика
технологии
россия
айрат хайруллин
казань
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КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Почти 5 тысяч участников и 931 спикер уже зарегистрированы на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 9-11 сентября, с учетом онлайн-формата организаторы ожидают на форуме 25 тысяч человек, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. "В текущем году Kazan Digital Week будет проходить три дня – 9-11 сентября… В настоящий момент у нас зарегистрирован 931 спикер, около 5 тысяч участников, ожидаемое количество участников форума мы прогнозируем с небольшим ростом к прошлому году – порядка 25 тысяч, это те, кто приедет на площадку, и те, кто будет принимать участие в режиме онлайн", - сказал Хайруллин журналистам. По словам министра, география участников форума широкая, в числе зарегистрированных 112 представителей зарубежных стран – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Китая, Индии, Малайзии, Армении, Австрии, Аргентины и других. Хайруллин сообщил, что в рамках деловой программы KDW пройдет 85 различных мероприятий: секции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы. Ожидают региональных министров из субъектов РФ. Впервые в этом году запланировано специальное обучение по кибербезопасности для руководителей органов цифрового развития регионов. Форум традиционно охватывает 10 основных тематик – от цифровых технологий в образовании, здравоохранении до экосистемы финтех, кибербезопасности. Выставочная площадь нынешнего форума в два раза больше, чем в предыдущие годы. На 4 тысячах квадратных метров будет представлен 141 стенд, будет организована и уличная площадка. На специально организованной ярмарке вакансий работу предложат 16 компаний. Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.
https://ria.ru/20240826/tatarstan-1968463852.html
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экономика, технологии, россия, айрат хайруллин, казань, белоруссия
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Россия, Айрат Хайруллин, Казань, Белоруссия

Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный форум Kazan Digital week. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Почти 5 тысяч участников и 931 спикер уже зарегистрированы на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 9-11 сентября, с учетом онлайн-формата организаторы ожидают на форуме 25 тысяч человек, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
"В текущем году Kazan Digital Week будет проходить три дня – 9-11 сентября… В настоящий момент у нас зарегистрирован 931 спикер, около 5 тысяч участников, ожидаемое количество участников форума мы прогнозируем с небольшим ростом к прошлому году – порядка 25 тысяч, это те, кто приедет на площадку, и те, кто будет принимать участие в режиме онлайн", - сказал Хайруллин журналистам.
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По словам министра, география участников форума широкая, в числе зарегистрированных 112 представителей зарубежных стран – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Китая, Индии, Малайзии, Армении, Австрии, Аргентины и других.
Хайруллин сообщил, что в рамках деловой программы KDW пройдет 85 различных мероприятий: секции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы. Ожидают региональных министров из субъектов РФ. Впервые в этом году запланировано специальное обучение по кибербезопасности для руководителей органов цифрового развития регионов. Форум традиционно охватывает 10 основных тематик – от цифровых технологий в образовании, здравоохранении до экосистемы финтех, кибербезопасности.
Выставочная площадь нынешнего форума в два раза больше, чем в предыдущие годы. На 4 тысячах квадратных метров будет представлен 141 стенд, будет организована и уличная площадка. На специально организованной ярмарке вакансий работу предложат 16 компаний.
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.
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