https://ria.ru/20240903/forum-1970346220.html

Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников

Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников - РИА Новости, 03.09.2024

Международный форум Kazan Digital Week ожидает 25 тысяч участников

Почти 5 тысяч участников и 931 спикер уже зарегистрированы на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 9-11 сентября, с учетом... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:51

2024-09-03T18:51

2024-09-03T18:51

республика татарстан

экономика

технологии

россия

айрат хайруллин

казань

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954104428_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_96f21c283678a13af467150713b6353a.jpg

КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Почти 5 тысяч участников и 931 спикер уже зарегистрированы на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 9-11 сентября, с учетом онлайн-формата организаторы ожидают на форуме 25 тысяч человек, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. "В текущем году Kazan Digital Week будет проходить три дня – 9-11 сентября… В настоящий момент у нас зарегистрирован 931 спикер, около 5 тысяч участников, ожидаемое количество участников форума мы прогнозируем с небольшим ростом к прошлому году – порядка 25 тысяч, это те, кто приедет на площадку, и те, кто будет принимать участие в режиме онлайн", - сказал Хайруллин журналистам. По словам министра, география участников форума широкая, в числе зарегистрированных 112 представителей зарубежных стран – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Китая, Индии, Малайзии, Армении, Австрии, Аргентины и других. Хайруллин сообщил, что в рамках деловой программы KDW пройдет 85 различных мероприятий: секции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы. Ожидают региональных министров из субъектов РФ. Впервые в этом году запланировано специальное обучение по кибербезопасности для руководителей органов цифрового развития регионов. Форум традиционно охватывает 10 основных тематик – от цифровых технологий в образовании, здравоохранении до экосистемы финтех, кибербезопасности. Выставочная площадь нынешнего форума в два раза больше, чем в предыдущие годы. На 4 тысячах квадратных метров будет представлен 141 стенд, будет организована и уличная площадка. На специально организованной ярмарке вакансий работу предложат 16 компаний. Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.

https://ria.ru/20240826/tatarstan-1968463852.html

https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html

россия

казань

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, айрат хайруллин, казань, белоруссия