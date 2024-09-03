https://ria.ru/20240903/btr-1970052702.html

Боец спецназа указал на особенность американской бронетехники

Боец спецназа указал на особенность американской бронетехники - РИА Новости, 03.09.2024

Боец спецназа указал на особенность американской бронетехники

Против американской бронетехники нужна особая тактика, так как у нее довольно мало уязвимых мест, рассказал РИА Новости боец спецназа с позывным Спас, который... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:30

2024-09-03T07:30

2024-09-03T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Против американской бронетехники нужна особая тактика, так как у нее довольно мало уязвимых мест, рассказал РИА Новости боец спецназа с позывным Спас, который на днях подбил в зоне СВО американский бронетранспортер Maxx Pro. Maxx Pro разрабатывался как замена привычному "Хамви" на основе опыта войны в Ираке, где большинство потерь американские войска несли от самодельных взрывных устройств. БТР получил более надежное бронирование и защиту днища. По заверениям разработчиков, машина способна защитить экипаж при взрыве мины мощностью до семи килограммов в тротиловом эвкиваленте. США приняли его на вооружение в 2007-м. По данным Military Balance, ВСУ с начала конфликта получили 440 таких БТР."Доводилось сжигать "Абрамс", бронированные пикапы, несколько "Брэдли". Американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить", — рассказал Спас.Американский БТР он поразил прямо в двигатель с помощью FPV-дрона — "на встречном курсе". По его словам, кумулятивный снаряд поразил под прямым углом капот бронемашины."Частично попало и в лобовое стекло, которое у этого зверя крепкое. Машина встала, и тут же по ней ударили второй "птичкой" в слабозащищенную крышу. В кабине возникло возгорание. По нашим данным, они везли личный состав на ротацию. Кому-то удалось выскочить", — отметил спецназовец.После этого бойцы провели дерзкую операцию и завладели бронемашиной.

https://ria.ru/20240902/sotka-1969460934.html

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

в мире