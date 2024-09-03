https://ria.ru/20240903/briks-1970147174.html

Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС

Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024

Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС

Присоединение Турции к БРИКС принесет ей экономическую выгоду и позволит усилить давление на Запад, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД Ливии, профессор... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:42

2024-09-03T08:42

2024-09-03T08:42

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БЕНГАЗИ (Ливия), 3 сен - РИА Новости. Присоединение Турции к БРИКС принесет ей экономическую выгоду и позволит усилить давление на Запад, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Причины, побудившие Турцию к размышлению о присоединении к объединению БРИКС, главным образом связаны с постоянным отказом Евросоюза принять Турцию, несмотря на многократные требования Анкары о вступлении в союз. Турция ранее использовала тему нелегальной миграции для давления на Европу. Ее присоединение к БРИКС может стать шагом к усилению этого давления", - сказал аль-Бадри. Он отметил, что геополитическое положение Турции близко к БРИКС, и это увеличит возможную экономическую выгоду, которой она может добиться от вступления в объединение. "Эта экономическая перспектива может принести Турцию большую выгоду", - считает бывший замглавы МИД Ливии. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html

https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, ливия, сергей лавров, брикс