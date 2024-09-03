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Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
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08:42 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/briks-1970147174.html
Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС
Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС
Присоединение Турции к БРИКС принесет ей экономическую выгоду и позволит усилить давление на Запад, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД Ливии, профессор... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:42
2024-09-03T08:42
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БЕНГАЗИ (Ливия), 3 сен - РИА Новости. Присоединение Турции к БРИКС принесет ей экономическую выгоду и позволит усилить давление на Запад, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Причины, побудившие Турцию к размышлению о присоединении к объединению БРИКС, главным образом связаны с постоянным отказом Евросоюза принять Турцию, несмотря на многократные требования Анкары о вступлении в союз. Турция ранее использовала тему нелегальной миграции для давления на Европу. Ее присоединение к БРИКС может стать шагом к усилению этого давления", - сказал аль-Бадри. Он отметил, что геополитическое положение Турции близко к БРИКС, и это увеличит возможную экономическую выгоду, которой она может добиться от вступления в объединение. "Эта экономическая перспектива может принести Турцию большую выгоду", - считает бывший замглавы МИД Ливии. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html
https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html
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в мире, турция, россия, ливия, сергей лавров, брикс
В мире, Турция, Россия, Ливия, Сергей Лавров, БРИКС
Эксперт оценил перспективы вступления Турции в БРИКС

Экс-замглавы МИД Ливии: присоединение Турции к БРИКС усилит давление на Запад

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕНГАЗИ (Ливия), 3 сен - РИА Новости. Присоединение Турции к БРИКС принесет ей экономическую выгоду и позволит усилить давление на Запад, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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"Причины, побудившие Турцию к размышлению о присоединении к объединению БРИКС, главным образом связаны с постоянным отказом Евросоюза принять Турцию, несмотря на многократные требования Анкары о вступлении в союз. Турция ранее использовала тему нелегальной миграции для давления на Европу. Ее присоединение к БРИКС может стать шагом к усилению этого давления", - сказал аль-Бадри.
Он отметил, что геополитическое положение Турции близко к БРИКС, и это увеличит возможную экономическую выгоду, которой она может добиться от вступления в объединение.
"Эта экономическая перспектива может принести Турцию большую выгоду", - считает бывший замглавы МИД Ливии.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
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