В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане, в небо запустили 334 белых шара
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция памяти жертв в 20-летнюю годовщину теракта в Беслане прошла в Москве перед Аланским подворьем - по традиции, участники запустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в храме Рождества Богородицы на Кулишках – Аланском подворье состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом после 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта, присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Участники акции, среди которых более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", возложили цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Также в акции приняли участие политики, общественные деятели, включая заместителя председателя Госдумы Анну Кузнецову, уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую, уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, телеведущего Леонида Якубовича, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова и других.
"Россия сегодня делает всё, чтобы остановить эти страшные преступления против беззащитных, против детей. Сегодня мы здесь для того, чтобы сказать еще раз о своей позиции, о том, что Россия никогда не смирится с этими страшными преступлениями. Она будет защищать детей, бороться за наших детей. И как ни страшно это признавать, но мы видим, что вот этот конвейер подготовки террористов, он продолжается злой рукой врага, который нацеливает это оружие до сих пор на наших детей", - заявила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
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"Сегодня мы еще раз, столкнувшись с огромной трагедией в Крокус-Сити, еще раз хотим сказать нет терроризму и, конечно, поклониться тем, кто потерял свою жизнь", - сказала журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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