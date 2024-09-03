Рейтинг@Mail.ru
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/beslan-1970239041.html
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
Акция памяти жертв в 20-летнюю годовщину теракта в Беслане прошла в Москве перед Аланским подворьем - по традиции, участники запустили в небо 334 белых... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:42
2024-09-03T13:42
общество
москва
беслан
россия
анна кузнецова
татьяна потяева
ольга ярославская
молодая гвардия единой россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970236308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3eb8234dc60c312dae6e857b5591d453.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция памяти жертв в 20-летнюю годовщину теракта в Беслане прошла в Москве перед Аланским подворьем - по традиции, участники запустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в храме Рождества Богородицы на Кулишках – Аланском подворье состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом после 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта, присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Участники акции, среди которых более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", возложили цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Также в акции приняли участие политики, общественные деятели, включая заместителя председателя Госдумы Анну Кузнецову, уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую, уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, телеведущего Леонида Якубовича, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова и других. "Россия сегодня делает всё, чтобы остановить эти страшные преступления против беззащитных, против детей. Сегодня мы здесь для того, чтобы сказать еще раз о своей позиции, о том, что Россия никогда не смирится с этими страшными преступлениями. Она будет защищать детей, бороться за наших детей. И как ни страшно это признавать, но мы видим, что вот этот конвейер подготовки террористов, он продолжается злой рукой врага, который нацеливает это оружие до сих пор на наших детей", - заявила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. "Сегодня мы еще раз, столкнувшись с огромной трагедией в Крокус-Сити, еще раз хотим сказать нет терроризму и, конечно, поклониться тем, кто потерял свою жизнь", - сказала журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
https://ria.ru/20240903/simonjan-1970207140.html
https://ria.ru/20240903/beslan-1968981379.html
https://ria.ru/20240901/beslan-1969861933.html
москва
беслан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция памяти жертв бесланской трагедии перед Аланским подворьем в Москве
В Москве почтили память жертв бесланской трагедии, акция прошла перед Аланским подворьем. Участники возложили цветы к памятнику и запустили 334 белых воздушных шара - по числу погибших в результате теракта.
2024-09-03T13:42
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970236308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5260fba88a13178b32c198f276749aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, беслан, россия, анна кузнецова, татьяна потяева, ольга ярославская, молодая гвардия единой россии, госдума рф, московская городская дума, теракт в беслане (2004)
Общество, Москва, Беслан, Россия, Анна Кузнецова, Татьяна Потяева, Ольга Ярославская, Молодая гвардия Единой России, Госдума РФ, Московская городская дума, Теракт в Беслане (2004)
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

В Москве почтили память жертв теракта в Беслане, в небо запустили 334 белых шара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция памяти жертв в 20-летнюю годовщину теракта в Беслане прошла в Москве перед Аланским подворьем - по традиции, участники запустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в храме Рождества Богородицы на Кулишках – Аланском подворье состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом после 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта, присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Трейлер документального фильма Маргариты Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Симоньян представит фильм к 20-летию трагедии в Беслане
Вчера, 12:24
Участники акции, среди которых более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", возложили цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Также в акции приняли участие политики, общественные деятели, включая заместителя председателя Госдумы Анну Кузнецову, уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую, уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, телеведущего Леонида Якубовича, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова и других.
"Россия сегодня делает всё, чтобы остановить эти страшные преступления против беззащитных, против детей. Сегодня мы здесь для того, чтобы сказать еще раз о своей позиции, о том, что Россия никогда не смирится с этими страшными преступлениями. Она будет защищать детей, бороться за наших детей. И как ни страшно это признавать, но мы видим, что вот этот конвейер подготовки террористов, он продолжается злой рукой врага, который нацеливает это оружие до сих пор на наших детей", - заявила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
Солдат спецназа несет младенца в Беслане, Северная Осетия, 2 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
20-летняя годовщина событий в Беслане
Вчера, 10:25
"Сегодня мы еще раз, столкнувшись с огромной трагедией в Крокус-Сити, еще раз хотим сказать нет терроризму и, конечно, поклониться тем, кто потерял свою жизнь", - сказала журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Третьего сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В Риме, Неаполе и в Сан-Марино почтили память погибших в Беслане
1 сентября, 22:46
 
ОбществоМоскваБесланРоссияАнна КузнецоваТатьяна ПотяеваОльга ЯрославскаяМолодая гвардия Единой РоссииГосдума РФМосковская городская думаТеракт в Беслане (2004)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала