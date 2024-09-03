https://ria.ru/20240903/beslan-1970236549.html

Жители Карачаево-Черкесии вспоминают жертв теракта в Беслане

Жители Карачаево-Черкесии вспоминают жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024

Жители Карачаево-Черкесии вспоминают жертв теракта в Беслане

Жители Карачаево-Черкесии вспоминают жертв теракта в Беслане на траурном митинге, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:31

2024-09-03T13:31

2024-09-03T13:42

беслан

рашид темрезов

теракт в беслане (2004)

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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Жители Карачаево-Черкесии вспоминают жертв теракта в Беслане на траурном митинге, сообщил глава республики Рашид Темрезов. "В селе Коста-Хетагурова на траурном митинге собрались члены регионального правительства, местных органов власти, представители общественных организаций, духовенства и жители республики, чтобы почтить память жертв теракта минутой молчания и возложить цветы к мемориалу, который был воздвигнут по инициативе местных жителей и всей многонациональной Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодня, отдавая дань памяти жертвам этого теракта, каждый житель республики воспринимает произошедшее 20 лет назад как свою личную трагедию. Теракт в школе Nº1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

https://ria.ru/20240903/simonjan-1970207140.html

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беслан

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беслан, рашид темрезов, теракт в беслане (2004)