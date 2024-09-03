https://ria.ru/20240903/aes-1970258226.html

Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси

Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси - РИА Новости, 03.09.2024

Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно отдает себе отчет в том, откуда направлена основная угроза Запорожской и Курской АЭС, это видно в кулуарном общении... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:17

2024-09-03T14:17

2024-09-03T14:17

алексей лихачев

рафаэль гросси

павел зарубин

магатэ

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно отдает себе отчет в том, откуда направлена основная угроза Запорожской и Курской АЭС, это видно в кулуарном общении с ним, не под телекамеры, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нам надо исходить из того, что Гросси совсем не глупый и хорошо информированный человек. Но он дипломат, работающий в дипломатических структурах Организации Объединенных Наций. И он обязан выполнять устав и основные тезисы ООН, иначе просто ему нужно покинуть эту должность. Это понятные законы", - сказал Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста. "Конечно, в обычном общении, в обсуждении, что называется, без телекамер, он прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит и откуда направлена основная угроза", - подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20240903/magate-1970159984.html

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алексей лихачев, рафаэль гросси, павел зарубин, магатэ, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"