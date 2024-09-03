https://ria.ru/20240903/aes-1970258226.html
Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси
Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси - РИА Новости, 03.09.2024
Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно отдает себе отчет в том, откуда направлена основная угроза Запорожской и Курской АЭС, это видно в кулуарном общении... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:17
2024-09-03T14:17
2024-09-03T14:17
алексей лихачев
рафаэль гросси
павел зарубин
магатэ
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно отдает себе отчет в том, откуда направлена основная угроза Запорожской и Курской АЭС, это видно в кулуарном общении с ним, не под телекамеры, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нам надо исходить из того, что Гросси совсем не глупый и хорошо информированный человек. Но он дипломат, работающий в дипломатических структурах Организации Объединенных Наций. И он обязан выполнять устав и основные тезисы ООН, иначе просто ему нужно покинуть эту должность. Это понятные законы", - сказал Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста. "Конечно, в обычном общении, в обсуждении, что называется, без телекамер, он прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит и откуда направлена основная угроза", - подчеркнул Лихачев.
https://ria.ru/20240903/magate-1970159984.html
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алексей лихачев, рафаэль гросси, павел зарубин, магатэ, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Павел Зарубин, МАГАТЭ, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев выразил надежду на соблюдение устава ООН со стороны Гросси
Лихачев: Гросси прекрасно понимает, откуда идет угроза Запорожской и Курской АЭС