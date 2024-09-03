https://ria.ru/20240903/aes-1970240861.html

Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев

Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.09.2024

Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донесет до Киева свою озабоченность ситуацией вокруг Курской и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:46

2024-09-03T13:46

2024-09-03T14:12

магатэ

курская аэс

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киев

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

павел зарубин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донесет до Киева свою озабоченность ситуацией вокруг Курской и Запорожской АЭС."Я очень надеюсь, что на этих днях, с учетом его визита и в Киев, он свою точку зрения донесет до нынешних киевских властей", - сказал Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста."Причем могу сказать свое личное мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС. Но еще раз, в данном случае мы можем лишь надеяться на его политическое мужество и решимость не допустить аварии, не допустить трагедии. Нам этого нельзя допустить", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20240902/ganchev-1969883708.html

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