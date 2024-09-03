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Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.09.2024
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13:46 03.09.2024 (обновлено: 14:12 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/aes-1970240861.html
Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев
Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.09.2024
Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донесет до Киева свою озабоченность ситуацией вокруг Курской и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:46
2024-09-03T14:12
магатэ
курская аэс
в мире
киев
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
рафаэль гросси
павел зарубин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донесет до Киева свою озабоченность ситуацией вокруг Курской и Запорожской АЭС."Я очень надеюсь, что на этих днях, с учетом его визита и в Киев, он свою точку зрения донесет до нынешних киевских властей", - сказал Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста."Причем могу сказать свое личное мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС. Но еще раз, в данном случае мы можем лишь надеяться на его политическое мужество и решимость не допустить аварии, не допустить трагедии. Нам этого нельзя допустить", - добавил глава "Росатома".
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магатэ, курская аэс, в мире, киев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси, павел зарубин, запорожская аэс, цены на нефть
МАГАТЭ, Курская АЭС, В мире, Киев, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Рафаэль Гросси, Павел Зарубин, Запорожская АЭС, Цены на нефть
Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: Гросси озабочен ситуацией на Курской АЭС

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донесет до Киева свою озабоченность ситуацией вокруг Курской и Запорожской АЭС.
"Я очень надеюсь, что на этих днях, с учетом его визита и в Киев, он свою точку зрения донесет до нынешних киевских властей", - сказал Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста.
"Причем могу сказать свое личное мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции. Может быть, в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС. Но еще раз, в данном случае мы можем лишь надеяться на его политическое мужество и решимость не допустить аварии, не допустить трагедии. Нам этого нельзя допустить", - добавил глава "Росатома".
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МАГАТЭКурская АЭСВ миреКиевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Рафаэль ГроссиПавел ЗарубинЗапорожская АЭСЦены на нефть
 
 
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