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Названы регионы — лидеры по уровню зарплат - РИА Новости, 02.09.2024
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00:09 02.09.2024 (обновлено: 00:31 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html
Названы регионы — лидеры по уровню зарплат
Названы регионы — лидеры по уровню зарплат - РИА Новости, 02.09.2024
Названы регионы — лидеры по уровню зарплат
Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых более половины... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:09
2024-09-02T00:31
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых более половины работников получают зарплату выше среднероссийской, свидетельствует исследование РИА Новости*.Рост зарплатКак отмечают эксперты, с 2023 года на российском рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат.Так, средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысячи рублей. В свою очередь уровень безработицы в июне текущего года обновил исторический минимум и составил только 2,4%.Для оценки распределения зарплат в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили третий ежегодный рейтинг субъектов Федерации по высоким зарплатам. В исследовании рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах.Лидируют добывающие регионыСогласно результатам исследования, 32% работников получают более одной средней зарплаты по стране, при этом у 20 регионов результат оказался лучше среднероссийского, в то время как в 16 регионах менее 15% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Авторы исследования отмечают, что в ЯНАО достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах.Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область – с результатом в 53,3%. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых 52,3% и 51,8% работников зарабатывают выше чем в среднем по стране. Таким образом, регионы, занимающие места со второго по пятое, показали достаточно схожие результаты. Составители рейтинга уточняют, это может объясняться близкой структурой их экономик, ориентированных на добычу сырья. Также в первую десятку рейтинга вошли: Москва (45,7%), Сахалинская область (45,4%), Санкт-Петербург (44,1%), Республика Саха (Якутия) (41,7%) и Иркутская область (39,3%). По мнению экспертов, лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой и прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.Среди регионов-лидеров минимальная доля работников с высокими зарплатами составляет чуть менее 40%, когда как у замыкающей десятки рейтинга самая высокая доля не превышает 12,6%. Еще в 30 регионах эта доля находится в диапазоне от 20% до 30%. Авторы рейтинга отмечают, что в данном случае возможно некоторое искажение статистики. В ряде регионов, замыкающих рейтинг, доля "зарплат в конвертах" может быть весьма значительна.Самые высокие зарплаты в ЯНАО, Югре и Москве Согласно исследованию, в России порядка 11% работников получают больше двух среднероссийских зарплат. Здесь разница между лидерами и замыкающими рейтинг регионам еще выше, чем по показателю одной средней зарплаты, отмечают авторы исследования.Лидером по доле высокооплачиваемых работников является ЯНАО результатом 25,1%. Таким образом, четверть работников как минимум получают эквивалент двух среднероссийских зарплат. Второе место по доле высокооплачиваемых работников занимает ХМАО с результатом 18,6%, а на третьем месте — столица, у которой доля работников с высокой зарплатой составила 16%. Также хороший результат продемонстрировали Санкт-Петербург (15,1%), Ненецкий автономный округ (14,2%) и Красноярский край (13%). В целом 15 регионов могут похвастаться ощутимой долей высокооплачиваемых работников выше 10%.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20240902/zarplata-1969722479.html
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россия, москва, санкт-петербург, югра, риа рейтинг
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Югра, РИА Рейтинг
Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

ЯНАО, ХМАО и Чукотка стали лидерами рейтинга регионов по высоким зарплатам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область оказались в лидерах рейтинга регионов, в которых более половины работников получают зарплату выше среднероссийской, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Рост зарплат

Как отмечают эксперты, с 2023 года на российском рынке труда наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат.
Рейтинг российских регионов по высоким зарплатам
Рейтинг российских регионов по высоким зарплатам — 2024
00:10
Так, средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысячи рублей. В свою очередь уровень безработицы в июне текущего года обновил исторический минимум и составил только 2,4%.
Для оценки распределения зарплат в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили третий ежегодный рейтинг субъектов Федерации по высоким зарплатам. В исследовании рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах.

Лидируют добывающие регионы

Согласно результатам исследования, 32% работников получают более одной средней зарплаты по стране, при этом у 20 регионов результат оказался лучше среднероссийского, в то время как в 16 регионах менее 15% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.
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Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Авторы исследования отмечают, что в ЯНАО достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах.
Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область – с результатом в 53,3%. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых 52,3% и 51,8% работников зарабатывают выше чем в среднем по стране. Таким образом, регионы, занимающие места со второго по пятое, показали достаточно схожие результаты. Составители рейтинга уточняют, это может объясняться близкой структурой их экономик, ориентированных на добычу сырья.
Также в первую десятку рейтинга вошли: Москва (45,7%), Сахалинская область (45,4%), Санкт-Петербург (44,1%), Республика Саха (Якутия) (41,7%) и Иркутская область (39,3%). По мнению экспертов, лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой и прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.
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Среди регионов-лидеров минимальная доля работников с высокими зарплатами составляет чуть менее 40%, когда как у замыкающей десятки рейтинга самая высокая доля не превышает 12,6%. Еще в 30 регионах эта доля находится в диапазоне от 20% до 30%. Авторы рейтинга отмечают, что в данном случае возможно некоторое искажение статистики. В ряде регионов, замыкающих рейтинг, доля "зарплат в конвертах" может быть весьма значительна.

Самые высокие зарплаты в ЯНАО, Югре и Москве

Согласно исследованию, в России порядка 11% работников получают больше двух среднероссийских зарплат. Здесь разница между лидерами и замыкающими рейтинг регионам еще выше, чем по показателю одной средней зарплаты, отмечают авторы исследования.
Лидером по доле высокооплачиваемых работников является ЯНАО результатом 25,1%. Таким образом, четверть работников как минимум получают эквивалент двух среднероссийских зарплат. Второе место по доле высокооплачиваемых работников занимает ХМАО с результатом 18,6%, а на третьем месте — столица, у которой доля работников с высокой зарплатой составила 16%.
Также хороший результат продемонстрировали Санкт-Петербург (15,1%), Ненецкий автономный округ (14,2%) и Красноярский край (13%). В целом 15 регионов могут похвастаться ощутимой долей высокооплачиваемых работников выше 10%.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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