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Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей - РИА Новости, 02.09.2024
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Республика Татарстан
 
19:15 02.09.2024
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Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей
Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей - РИА Новости, 02.09.2024
Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей
Татарстан увеличил единовременные выплаты контрактникам со 2 сентября с 1,7 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, сообщили в ДОСААФ Татарстана. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:15
2024-09-02T19:15
республика татарстан
общество
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
досааф
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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Татарстан увеличил единовременные выплаты контрактникам со 2 сентября с 1,7 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, сообщили в ДОСААФ Татарстана. "Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат: от Татарстана - 1,3 миллиона рублей, Минобороны РФ - 400 тысяч рублей, от муниципалитетов Татарстана - до 300 тысяч рублей. В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие - от 210 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении. Это одна из самых высоких выплат в стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. Ранее республика выплачивала единоплеменно при заключении контракта 1,05 миллиона рублей. Единовременна выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН. У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируется различные республиканские и федеральные льготы. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с военнослужащими СВО отмечал, что все мы в неоплатном долгу перед теми, кто рискуя собственной жизнью, защищает Отчизну и мирное будущее нашей страны.
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общество, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), досааф
Республика Татарстан, Общество, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), ДОСААФ

Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Татарстан увеличил единовременные выплаты контрактникам со 2 сентября с 1,7 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, сообщили в ДОСААФ Татарстана.
«
"Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат: от Татарстана - 1,3 миллиона рублей, Минобороны РФ - 400 тысяч рублей, от муниципалитетов Татарстана - до 300 тысяч рублей. В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие - от 210 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.
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Это одна из самых высоких выплат в стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. Ранее республика выплачивала единоплеменно при заключении контракта 1,05 миллиона рублей.
Единовременна выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.
У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов.
Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируется различные республиканские и федеральные льготы. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с военнослужащими СВО отмечал, что все мы в неоплатном долгу перед теми, кто рискуя собственной жизнью, защищает Отчизну и мирное будущее нашей страны.
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Республика ТатарстанОбществоРоссияРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)ДОСААФ
 
 
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