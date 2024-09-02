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Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей

Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей - РИА Новости, 02.09.2024

Выплаты контрактникам в Татарстане вырастут до двух миллионов рублей

Татарстан увеличил единовременные выплаты контрактникам со 2 сентября с 1,7 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, сообщили в ДОСААФ Татарстана. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:15

2024-09-02T19:15

2024-09-02T19:15

республика татарстан

общество

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

досааф

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КАЗАНЬ, 2 сен - РИА Новости. Татарстан увеличил единовременные выплаты контрактникам со 2 сентября с 1,7 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, сообщили в ДОСААФ Татарстана. "Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат: от Татарстана - 1,3 миллиона рублей, Минобороны РФ - 400 тысяч рублей, от муниципалитетов Татарстана - до 300 тысяч рублей. В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие - от 210 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении. Это одна из самых высоких выплат в стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. Ранее республика выплачивала единоплеменно при заключении контракта 1,05 миллиона рублей. Единовременна выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН. У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируется различные республиканские и федеральные льготы. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с военнослужащими СВО отмечал, что все мы в неоплатном долгу перед теми, кто рискуя собственной жизнью, защищает Отчизну и мирное будущее нашей страны.

https://ria.ru/20240824/tatarstan-1968225578.html

https://ria.ru/20240820/pomosch-1967255800.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), досааф