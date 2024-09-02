https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html

Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС

Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани идет серьезно, мероприятий таких масштабов в РФ давно не проводилось, заявил во время общения с прессой помощник президента... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:25

2024-09-02T16:25

2024-09-02T16:25

россия

казань

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подготовка к саммиту БРИКС в Казани идет серьезно, мероприятий таких масштабов в РФ давно не проводилось, заявил во время общения с прессой помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подготовка действительно серьезная, поскольку мероприятие, я бы сказал, беспредельно масштабное. У нас, по крайней мере, давно таких международных мероприятий не проводилось", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240902/rossiya-1970013204.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, юрий ушаков, брикс, саммит брикс