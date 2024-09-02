https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС
Подготовка к саммиту БРИКС в Казани идет серьезно, мероприятий таких масштабов в РФ давно не проводилось, заявил во время общения с прессой помощник президента... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:25
2024-09-02T16:25
2024-09-02T16:25
россия
казань
юрий ушаков
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подготовка к саммиту БРИКС в Казани идет серьезно, мероприятий таких масштабов в РФ давно не проводилось, заявил во время общения с прессой помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подготовка действительно серьезная, поскольку мероприятие, я бы сказал, беспредельно масштабное. У нас, по крайней мере, давно таких международных мероприятий не проводилось", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240902/rossiya-1970013204.html
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россия, казань, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
Россия, Казань, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС
Ушаков о саммите БРИКС: мероприятий таких масштабов давно не проводилось